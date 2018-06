La tartaruga è un animale che rappresenta la tenacia, la resilienza, la forza, ma anche la longevità. E’ considerata una creatura saggia e fra quelle che riescono a difendersi meglio, per via del suo carapace. Vediamo insieme qualche leggenda e la sua simbologia.

La tartaruga è uno degli animali più antichi e per questo ha da sempre un ruolo simbolico importante. Immagine dell’universo e della terra, viene definita saggia e portatrice di verità in molte favole.

Per i Maya, la tartaruga era legata alle stelle e alle costellazioni. Il guscio è una rappresentazione della volta celeste. Lo scudo di Orione è chiamato tartaruga in lingua yucateca, il dio della Luna è raffigurato ricoperto da una corazza formata da scudi di tartaruga.

La leggenda sulla tartaruga dei nativi americani

Una leggenda sulla tartaruga viene direttamente dagli nativi americani e parla della creazione del mondo.

C’era un tempo in cui gli dei e gli esseri umani vivevano insieme in cielo. Un giorno uno di essi alle prese con le radici di un albero si accorse che le radici avevano oltrepassato le nuvole e traevano nutrimento da un oceano

sconosciuto.

Allora la tartaruga a capo di tutti gli animali, convocò una assemblea generale e ordinò agli astanti

di recarsi immediatamente a cercare un po’ della terra da cui sicuramente oltre l’oceano le radici traevano nutrimento. Il castoro andò per primo, nuotò e nuotò fino ad annegare, stessa sorte ebbe la lontra. La vecchia rana si

buttò allora e riuscì, prima di spirare priva di forze, a lasciare un mucchietto di terra sul carapace della

tartaruga. Da quel piccole mucchietto di fango prese forma un’isola che pian piano crebbe fino a creare la terra

intera.

Altre leggende sulla tartaruga

Un’altra leggenda greca ha come protagonista la tartaruga. Si narra che la ninfa Chelone aveva osato deridere Zeus ed Era il giorno delle nozze. Per questa ragione era stata punita dagli Dei: venne gettata in mare e condannata a recare sul dorso la propria casa diventando appunto una tartaruga.

Tartaruga: simbologia

Per gli Indiani dell'America del Nord (gli Algonquin in particolare) la tartaruga rappresenta il mondo sopra e sotto di noi, è una sorta di totem perché è all'origine della creazione della Terra.

In Cina, alcune leggende narrano spesso di una tartaruga di mare sul cui dorso riposa la Terra. Non a caso, se vi capita di visitare qualche paese cinese troverete tartarughe che sostengono grosse colonne dei monumenti.

In Mongolia, la tartaruga è il simbolo dell'eternità ed è per questo motivo che i grandi imperatori venivano raffigurati accanto a loro. Ancora oggi, si è soliti credere che se in barca si avvista una tartaruga questa porterà fortuna, ma i pescatori greci ad esempio credevano che era di buon auspicio solo se veniva vista a destra dell’imbarcazione.

Nella cultura maori la tartaruga simboleggia la famiglia, la fertilità e prosperità. Per i giapponesi, la tartaruga è associata alla cicogna come simbolo di felicità e fortuna, questo perché leggenda vuole che una coppia di amanti si era trasformata proprio in questi due animali per raggiungere il Regno degli immortali.

Altre bellissime leggende:

Dominella Trunfio