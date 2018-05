Un simpatico test della personalità che ci aiuta a scoprire un lato nascosto del nostro carattere, a comprendere delle emozioni e il nostro modo di rapportarci con gli altri. Quanti cavalli vedi in questa immagine? Il numero ti dirà qualcosa in più sul tuo comportamento.

Un semplice test che svela un lato del tuo carattere, magari quello nascosto che non sapevi di avere. Per farlo bastano pochi minuti e nessun impegno. Come ribadiamo sempre, i test non hanno in tasca la verità assoluta, sono dei semplici giochi e come tali vanno presi.

Guarda per 50 secondi questa immagine e rispondi alla domanda:

Quanti cavalli riesci a trovare? Dopo l'immagine troverai i risultati.

Risultati

1 cavallo

Se nell'immagine hai trovato un solo cavallo, vuol dire che sei una persona che ama vedere le cose nella loro globalità. Potresti essere un manager, ti piace lavorare in squadra, ma sei sicuro di te stesso, senza scadere nell'egocentrismo. Tendi ad assumerti le tue responsabilità, ma hai una mente molto razionale, per cui un tuo limite può essere quello di non decidere mai con il cuore, ma sempre con la mente.

Tra 5 e 10 cavalli

Se gai trovato dai 5 ai 10 cavalli, sei una persona che prende sul serio le cose e cerchi sempre di dare il meglio di te. Sei responsabile, a volte un po' perfezionista, ma non perdi mai di vista l'obiettivo. Sei una vera e propria macchina da guerra, carica di energia, sei sportivo, non ami stare fermo e hai molta fiducia in te stesso. Un limite? Il disordine.

11 cavalli o di più

Se hai contato nell'immagine 11 o più cavalli, c'è un solo modo per definirti: estremamente preciso, tanto che vedi ciò che gli altri non notano. Se ti viene affidato un compito, lo fai in modo molto dettagliato, per questo spesso raggiungi l'eccellenza. Dall'altro lato però, questo tuo modo di fare finisce per renderti insicuro quando non ottieni ciò che vuoi. Devi imparare a rilassarti e vivere con più serenità i piccoli insuccessi della vita.

Dominella Trunfio