I test della personalità ci aiutano a comprendere qualcosa in più del nostro carattere, le nostre emozioni, i comportamenti che adottiamo e come ci rapportiamo con gli altri. Quale animale vedete in questa immagine? La risposta vi svelerà qualcosa in più del tuo modo di essere.

Un test simpatico che svela un lato del proprio carattere, magari quello nascosto che non si sapeva di avere. Per farlo bastano pochi secondi e nessun impegno. Come ribadiamo sempre, i test non hanno in tasca la verità assoluta, sono dei semplici giochi e come tali vanno presi.

Ritagliati un paio di secondi del tuo tempo e inizia il test.

Basta guardare questa immagine e capire quale animali si vede per primo.

Subito dopo l'immagine, troverete le soluzioni.

Colomba

Se avete visto per prima la colomba vuol dire che siete persone dall'animo saggio. La colomba è simbolo di pace e amore eterno e rispecchia la calma e la pazienza che nella vita quotidiana sono molto difficili da raggiungere. Se l'avete scelta vuol dire anche che siete un punto di riferimento importante nell'esistenza altrui.

Farfalla

Se avete visto una meravigliosa farfalla vuol dire che siete persone flessibili e disposte a cambiare voi stessi. La farfalla è il simbolo della bellezza, ma anche della trasformazione: da bozzolo diventa una stupenda creazione della natura. Siete quindi persone dinamiche e ottimi amici.

Falco

Il falco è uno spirito libero, un predatore selvaggio. Se avete visto per prima la sua figura vuol dire che anche voi site concentrati sui vosti obiettivi e guidati dal vostro istinto per ottenere ciò che desiderate. Siete persone che non rinunciano mai e difficilmente tornano sulle proprie decisioni.

Cane

Se avete visto per primo il cane siete persone leali, coraggiose, protettive ma anche disinteressate. Nello stesso tempo, il carattere del cane può cambiare a seconda dell'istinto, quindi potreste essere abbastanza lunatici. Dal canto vostro avete l'altruismo e la voglia di divertirvi.

Lupo

Il lupo è uno degli animali più affascinanti: solitario che vive in branco. Se l'avete visto per primo vuol dire che siete persone che sanno stare sia da sole che in compagnia e senza timore affrontate gioie e dolori della vita. Chi vi conosce sa che il vostro carattere difficilmente passa inosservato perchè siete in grado di gestire veramente tutto.

Mantide religiosa

La mantide religiosa è conosciuta per la pazienza: può rimanere immobile per ore pur di catturare la propria preda e agisce senza preavviso per afferrarla. Se l'avete vista per per prima vuol dire che siete persone che calcolano ogni minimo spostamento, coraggiose e disposte a tutto per ottenere ciò che volete. Siete molto combattivi.

Granchio

Il granchio ha un guscio molto duro, una corazza. Se l'avete scelto come primo animale vuol dire che siete persone che all'apparenza sembrano diffidenti, ma che poi si rivelano amichevoli e fedeli. Avete sempre bisogno di essere circondati da affetti, ma attenzione se qualcuno vi tradisce scatenate il lato peggiore di voi.

Cavallo

Il cavallo è uno spirito libero, ma anche un animale molto socievole. Se l'avete visto per primo vuol dire che siete persone molto ambiose e fedeli al vosto lavoro e ai vostri affetti. Siete molto riflessivi, onesti e vi piace stare a contatto con la natura.

Gallina

La gallina è un animale abitudinario, ma anche molto perseverante potrebbe passare intere giornata per trovare qualcosa da mangiare. Se l'avete trovata per prima vuol dire che siete persone perseveranti, ma anche molto diffidenti, non amate il contatto fisico e ci pensate bene prima di aprire il vostro cuore all'esterno.

Altri simpatici test:

Dominella Trunfio