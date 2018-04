La ruota viene associata al simbolismo e può rappresentare conoscenze, insegnamenti e aspetti della nostra vita e dell'universo. Uno dei simboli più noti è quello della ruota della Fortuna che rappresenta la natura capricciosa ed incontrollabile del Fato, ma in realtà esistono tanti altri significati legati alla cultura, al mistico e l’esoterico, vediamo quali.

Il simbolo della ruota

La ruota è un simbolo antichissimo presente in ogni cultura, basti pensare che apparve già in epoca neolitica, sulle tombe. Le ruote assire ed egizie avevano sei raggi, le greche solo quattro. La ruota fa riferimento a tutto ciò che è ciclico e cioè alla continuità e al movimento, per cui diventa l’emblema di:

Nascita / Morte

Inizio e fine

Partenza e ritorno

Riunioni e disaccordi

Alti e bassi

La ruota fa parte dei simboli detti “del centro”, cioè dei simboli dove si può individuare un punto centrale, attorno al quale si sviluppa in modo simmetrico una figura. Il punto centrale di questo tipo di simboli rappresenta l’origine di tutte le cose, l’unità primordiale dalla quale è scaturito tutto ciò che esiste.

La ruota come simbolo universale

La ruota appare come un simbolo in varie aree della conoscenza umana e universale, perché rappresenta il continuo movimento della vita. Ad esempio:

i cicli del Sole e della Luna

l’ orbita dei pianeti

le stagioni

l'ascesa e la caduta di grandi civiltà e imperi

La ruota come simbolo religioso e culturale

La ruota rappresenta la simbologia di diverse religioni antiche. Vediamo alcune: per i tibetani ad esempio, la ruota è un simbolo sacro, i nativi americani usavano ruote medicinali nel deserto come simbolo del Cosmo. Ancora nel Buddhismo, la ruota è associata al Karma e al Dharma e ha otto raggi, il numero 8 simboleggia il Nobile Ottuplice Sentiero, che porta alla fine della sofferenza ed è connesso all'Eterno.

Il sigillo Shamash

Shamash era il dio del sole in Mesopotamia. Il sigillo di Shamash fa riferimento al periodo approssimativo del 1000 aC della civiltà mesopotamica ed è simbolo di potere rappresentato da un cerchio esterno esterno con un punto centrale e quattro serie di raggi. I fasci orizzontali e verticali rappresentano il potere di Shamash nelle quattro direzioni, nord, sud, est e ovest. Questo simbolo è il potere cosmico divino.

Il seme della vita

Il simbolismo del seme della vita è presente in molte culture antiche e si trova in molti luoghi sacri come:

templi cinesi e giapponesi

moschee del Medio Oriente

siti archeologici in Turchia, Messico e Perù

Il significato di questo simbolo è associato alla creazione e al sostentamento della vita. Formato con sette diametri uguali, questo simbolo è il componente di uno più grande, il Fiore della Vita. Per le tradizioni ebraiche e cristiane, il circolo della vita del seme è legato appunto al processo di creazione del mondo.

Tomoe

Il Tomoe, detto anche Yin-Yang-Yuan o Triplo Taijitu, è il simbolo della triplicità dell'energia cosmica scintoista. Questo emblema è usato sia nello shintoismo che nel buddismo e può essere presente nei mantelli samurai giapponesi. La parola Tomoe significa curva o cerchio.

L'immagine di Tomoe può avere due, tre o quattro aste interne a forma di virgola che formano una spirale. Tomoe con due virgole interne è simile allo Yin-Yang e reca lo stesso significato di dualità e complementarità.Il segno con tre virgole allegorizza la terra, il cielo e l'umanità, che sono i tre fondamenti della filosofia scintoista.

Lo Yin-Yang è un simbolo del Taoismo e ha origine cinese. La figura dello Yin-Yang è rappresentata da un cerchio con una linea interna a "S" rovesciata, che lo divide in due parti, una nera e l'altra bianca. I punti, su entrambi i lati, significano l'integrazione tra questi opposti. Questo simbolo indica l'interazione e la relazione tra forze opposte.Lo Yin rappresenta il femminile, la notte, la luna, il passivo, il freddo, tra gli altri mentre lo Yang rappresenta il maschile, il sole, il giorno, il caldo, l'azione, tra gli altri.

Awen

Questo simbolo ha una relazione con il Neodruidismo. Il segno è formato da tre linee convergenti, che quasi toccano tre punti superiori e sono circondate da un cerchio triplo, che simboleggia gli ordini dei Bardi, degli Ovati e dei Druidi. Ogni linea e ogni punto contiene un significato che si riferisce al passato, al presente e al futuro; amore, conoscenza e verità; energia maschile e femminile e complementarietà tra i due.

Cho ku rei

Il simbolo del Cho Ku Rei è usato nel Reiki, una terapia di guarigione spirituale, con energia che emana dall'Universo, attraverso le mani. La rappresentazione del Cho Ku Rei sembra una chiave, un simbolo musicale. Nel Reiki, questo simbolo viene utilizzato per amplificare il potere vitale in ogni persona che applica l'imposizione delle mani come terapia curativa ed energizzante.

I Reikian fanno mentalmente il segno prima e dopo aver applicato la terapia dell'imposizione delle mani su coloro che ricevono l'energia universale attraverso un atto terapeutico, mistico e trascendentale

La ruota della fortuna

Nei Tarocchi, la ruota della fortuna è il decimo arcano più grande ed è rappresentata da una ruota a sei raggi. Nella parte superiore della ruota c'è una figura che sembra metà angelo e metà diavolo. Intorno alla ruota ci sono un bambino, un ragazzo, un giovane uomo, un uomo e un vecchio.

La ruota della fortuna allude al ciclo della vita con i quattro elementi: fuoco, acqua, terra e aria. Questa carta rappresenta la Ruota del Samsara e si riferisce ai movimenti dell'esistenza e della vita: ascensione e declino; vittoria e sconfitta; fortuna e possibilità; successo e fallimento; gioventù e vecchiaia; gioia e tristezza; ricchezza e povertà, e così via.

La ruota della Fortuna è la rappresentazione allegorica della vita, la destinazione, il movimento ciclico, l'eterno ritorno. Per illustrare tutto ciò, si può usare l'esempio un albero: il seme germoglia, diventa pianta, cresce, fiorisce, fa frutti, appassisce e muore e la sua materia fertilizza la terra e i semi dei suoi frutti diventano nuovi alberi: è il movimento della ruota della Fortuna.

La ruota gigante

La ruota panoramica affascina sia i bambini che gli adulti. Ovunque nel mondo possiamo trovare la ruota panoramica come espressione di architettura, intrattenimento e divertimento. Ciò che attrae la ruota panoramica è il su e giù, un movimento alternato che causa sensazioni diverse, dalla curiosità al piacere, dalla gioia alla paura.Ci ricorda che la vita è fatta così, in ogni sua fase: ci sono esperienze, cambiamenti, emozioni che cambiano.

La vita è una ruota con alti e bassi, gioia e tristezza, ricchezza e povertà, salute o malattia e via dicendo. Attraverso il movimento della ruota, viviamo momenti opposti. Conoscendo entrambi i lati della Ruota, possiamo percepire e valutare ogni esperienza come un modo per conoscere l'espressione del tutto in noi.Per conoscere il significato e l'importanza della gioia, dobbiamo conoscere la tristezza.

Per sapere come valutare il successo, dobbiamo conoscere il fallimento. Gli opposti si completano a vicenda e interagiscono l'uno con l'altro nelle nostre vite.Ogni essere umano ha la sua ruota panoramica: in alcuni è più colorata e radiosa, in altri è consumata, quasi arrugginita e necessita di riparazioni.

Quando siamo giù dobbiamo comunque ricordarci che la ruota gira e che se noi sappiamo come seguire il suo movimento, riusciremo a risalire.

La ruota della vita

Oggi si parla molto di coaching e una delle tecniche o strumenti comunemente usati in questa pratica è la Ruota della vita. Generalmente, l'istruttore la usa per aiutare il suo coachee. Nella carriera e nella formazione aziendale viene utilizzata la "ruota di competenza".

Questi strumenti aiutano il coachee a realizzare le aree della sua vita o abilità, che di per sé richiedono più attenzione. La Ruota della vita usata nell'allenamento è un cerchio diviso in parti uguali, ognuna rappresenta un'area della vita del coachee. Il numero di aree varia a seconda del tipo di ruota utilizzato nell'allenamento.Alcune ruote, utilizzate nell'allenamento, dividono questo grafico in 8 parti, 10, 12 o più.

La Ruota della vita contiene le seguenti aree della vita: famiglia, vita sociale, amore, spiritualità, salute, scopo, divertimento, finanziario che hanno un valore percentuale di soddisfazione. Questo valore deve essere ben rappresentato cosicché coach e coachee potranno avere chiara la situazione. L'area con la massima soddisfazione della ruota verrà scelta come leva per portare miglioramenti nelle altre aree.

Dominella Trunfio