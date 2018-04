Quando ci troviamo in momenti di disperazione, di solitudine o di sconforto, tendiamo a pensare che le cose non possano cambiare. Una buona strada per affrontare le difficoltà quotidiane, può essere quella del ‘tutto passerà’.

Quante volte un amico o una persona a noi vicina, vedendoci soffrire ci ha consolato con un ‘vedrai che tutto passerà’. Questa semplice frase, anche se può sembrare banale, può essere anche la chiave giusta per aprire quella porta davanti a noi.

La porta può essere rappresentata da un problema di cuore, un litigio con qualcuno, un disagio economico e via dicendo, tutte situazioni che possono toglierci la tranquillità emotiva e non solo.

La leggenda del messaggio nascosto nell’anello del re può aiutarci a riflettere proprio in queste circostanze.

La leggenda dell’anello del re

Si dice che una volta un re convocò i più saggi del reame e chiese loro: "Esiste un mantra oppure un suggerimento che funzioni in ogni situazione, in ogni circostanza, in ogni luogo e in qualsiasi momento? Qualcosa che mi possa aiutare quando nessuno di voi mi sta accanto per darmi dei consigli? Ditemi, esiste un tale mantra?"

Tutti i saggi erano sorpresi dalla domanda del Re. Una risposta per tutte le domande? Qualcosa che possa funzionare ovunque, in ogni situazione, ovvero in ogni gioia, ogni pena, ogni sconfitta e ogni vittoria? Pensarono e ripensarono.

Dopo una lunga discussione, un anziano suggerì qualcosa che andò bene a tutti. Poi andarono dal re e gli portarono il risultato scritto su carta, con la condizione che il Re non lo doveva guardare per sola curiosità. Solo in momenti di estremo pericolo, quando il Re era da solo e senza vie d'uscita, allora lo avrebbe potuto leggere.

Il Re mise il foglio sotto il suo anello di diamante. Passò del tempo e i vicini attaccarono il Regno. Fu un attacco di sorpresa. Il Re e il suo esercito combatterono coraggiosamente ma persero la battaglia. Il Re dovette scappare a cavallo e inoltrarsi nella giungla.

Ma all'improvviso il Re si trovò alla fine di una strada chiusa. Sotto c'era un dirupo, buttarsi significava morire.I nemici che lo stavano inseguendo si stavano avvicinando e il Re era preoccupato, non sembrava avere via d'uscita.Poi all'improvviso vide il diamante che brillava sotto il sole e si ricordò del messaggio nascosto nell'anello. Aprì il diamante e lesse il messaggio che diceva:"Anche questo passerà."

Il Re lo lesse e poi lo lesse ancora. All'improvviso qualcosa si mosse: Sì! Anche questo passerà! Solo pochi giorni fa, godevo del mio regno, ero il Re più potente fra tutti. E ora il Regno con tutti i suoi piaceri è sparito. Io sto qua che cerco di scappare dai nemici. E così come quei giorni sono passati, anche questo giorno di pericolo passerà.

La calma tornò sulla sua faccia. Continuò a stare dove era. Il posto era pieno di bellezza naturale. Non aveva mai visto questo luogo così bello nel suo Regno. La rivelazione del messaggio gli aveva fatto un grande effetto. Si rilassò e dimenticò i nemici.

Dopo qualche istante realizzò che il rumore dei cavalli si era allontanato. Si erano spostati da un'altra parte, verso le montagne vicine.Il Re era molto coraggioso. Riorganizzò il suo esercito e combatté di nuovo. Sconfisse il nemico e riprese il suo impero.

Dopo la vittoria, venne ricevuto con grande splendore. L'intera capitale era nell'euforia della vittoria; piogge di fiori venivano lanciati sul re in segno di onore e riconoscimento. La gente cantava e ballava. Per un istante il Re si disse: "Sono uno dei Re più grandi e coraggiosi. Non è facile sconfiggermi".

Vide un senso di ego emergere in se stesso. All'improvviso il diamante dell'anello brillò nella luce del sole e così ricordò il messaggio. Lo aprì e lo lesse di nuovo: "Anche questo passerà" . Diventò silenzioso. Il suo volto cambiò totalmente - da egoista tornò in uno stato di profonda umiltà.Se anche questo passerà, allora non è tuo. La sconfitta non era tua, la vittoria non è tua. Sei semplicemente uno spettatore. Tutto passa. Siamo testimoni di tutto questo. La vita viene e va. La felicità viene e va. La sofferenza viene e va.

Cosa ci insegna questa leggenda?

Esattamente ciò che dicevamo all’inizio. I momenti di sconforto non piacciono a nessuno, ma li dobbiamo mettere in conto nel taccuino della nostra vita. Solo affrontandoli con l’atteggiamento giusto, possiamo finalmente superarli e diventare noi coloro che confortano gli altri dicendo: ‘coraggio, tutto passerà’.

