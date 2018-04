È l'illusione ottica del momento, sta facendo impazzire il web e spopola sui social. L'ennesima magia del nostro cervello. Guardando con attenzione un punto qualunque al centro dell'immagine, pian piano i colori spariranno lasciando il posto al grigio. Provare per credere.

L'immagine è partita da Reddit, ma in pochissimo tempo ha fatto il giro del web. Non si tratta però di un'illusione ottica recente. Anche se non ebbero modo di diffondersi in maniera capillare visto che non esistevano i social, diverse versioni esistevano dal 1804 quando un filosofo di nome Ignaz Paul Vital Troxler descrisse come un'immagine può svanire quando la fissi intensamente.

L'effetto Troxler

Concedetevi un minuto (anche se bastano davvero pochi secondi). Osservate attentamente un punto qualsiasi dell'immagine, al centro, senza staccare gli occhi né chiuderli. Et voilà. In pochi istanti, vedrete sbiadire i colori dal centro verso l'esterno e il riquadro che prima appariva variopinto sarà del tutto grigio o addirittura bianco.

Basterà poi chiudere e riaprire gli occhi per vedere riapparire quasi magicamente tutti i colori.

Cosa succede?

Il motivo per cui i colori scompaiono è perché il cervello smette di prestare attenzione alle scene visive che non cambiano. A spiegarlo a The Verge è stato Derek Arnold, professore di psicologia dell'Università del Queensland.

Di solito, il movimento nell'ambiente e nei nostri occhi è sufficiente a mantenere viva una scena. Ma in questo caso, con un'immagine sfocata e lo sguardo fisso, i colori svaniscono. Quando i nostri sensi si abituano a una sensazione che dura nel tempo, si verifica il cosiddetto adattamento neurale. Di solito, i nostri occhi sono in costante movimento. “Anche quando pensiamo che siano perfettamente immobili, stiamo compiendo microscopici movimenti oculari” s piega Susana Martinez-Conde, professore del SUNY Downstate Medical Center e autrice del libro Champions of Illusion.

Di conseguenza, se guardiamo l'immagine in maniera veloce e distratta, i colori restano immutati. Ma se la fissiamo e intenzionalmente cerchiamo di non muovere i miei occhi, i colori si attenuano fino a dissolversi. Questo accade sia con un'immagine "fisica" che con una digitale.

Provate e fateci sapere. Il nostro cervello non finirà mai di sorprenderci.

Francesca Mancuso