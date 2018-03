Non possiamo mentire. Il nostro volto rivela anche attraverso i colori cosa proviamo. Lo rivela un nuovo studio condotto dall'Ohio State University. Secondo la ricerca, tristezza, rabbia e gioia sono percepibili grazie a leggeri cambiamenti nel flusso sanguigno intorno al naso, alle sopracciglia, alle guance o al mento.

A documentare per la prima volta questa connessione tra il sistema nervoso centrale e l'espressione emotiva sul viso è stato il team di ricerca guidato da Aleix Martinez. I ricercatori della Ohio State University hanno scoperto che le persone sono in grado di identificare correttamente i sentimenti degli altri nel 75% dei casi, basandosi unicamente su sottili cambiamenti nel flusso sanguigno, anche se non ci sono altri movimenti muscolari.

Lo studio, pubblicato su Pnas, ha consentito ai ricercatori di costruire algoritmi informatici che riconoscono correttamente le emozioni umane attraverso il colore del viso fino al 90% delle volte.

Questo è l'ultimo di una serie di studi in cui Martinez e il suo team hanno identificato forme uniche di espressione facciale umana. La cosa insolita del loro ultimo lavoro è che comporta cambiamenti di colore che comunicano emozioni senza alcun movimento dei muscoli facciali.

Per questo studio, i ricercatori hanno prima preso centinaia di immagini di espressioni facciali e le hanno separate in gruppi di colore diverso che corrispondono al modo in cui gli occhi umani li percepiscono. Attraverso l'analisi al computer, hanno scoperto che le emozioni come "felicità" o "tristezza" formavano modelli di colore unici.

Indipendentemente dal genere, dall'etnia o dal tono generale della pelle, tutti mostravano modelli simili nell'esprimere la stessa emozione.

Per verificare se i colori da soli potessero trasmettere emozioni - senza sorrisi o accigliamenti ad accompagnarli - i ricercatori hanno sovrapposto i diversi modelli di colore emotivo su immagini di volti con espressioni neutre. Hanno mostrato le facce neutrali a 20 partecipanti allo studio e hanno chiesto loro di indovinare come si sentiva la persona nella foto, scegliendo da una lista di 18 emozioni. Le emozioni includevano quelle di base come "felice" e "triste" ma anche quelle più complesse come "tristemente arrabbiato" o "felicemente sorpreso". In linea di massa al blu si associa la rabbia, al rosso la felicità e al verde il disgusto, che crea una colorazione dominante blu-gialla intorno alle labbra, ma con un riflesso rosso-verde attorno al naso e alla fronte.

Se vediamo una persona sorridente con le guance rosse e le tempie (con un po 'di blu attorno al mento) percepiamo immediatamente la sua felicità. Ma lo stesso viso con una fronte leggermente più rossa e un mento leggermente meno blu viene percepito come "sorpreso".

“Abbiamo identificato modelli di colorazione del viso che sono unici per ogni emozione che abbiamo studiato” ha detto Martinez. “Riteniamo che questi modelli cromatici siano dovuti a sottili cambiamenti nel flusso sanguigno o nella composizione del sangue innescati dal sistema nervoso centrale. Non solo percepiamo questi cambiamenti nel colore del viso, ma li usiamo per identificare correttamente come si sentono le altre persone, consapevolmente o meno”.

I ricercatori stanno brevettando gli algoritmi del computer. Hanno anche costituito una società spin-off, Online Emotion, per commercializzare la ricerca.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso