I segni zodiacali dei nativi americani hanno i nomi degli animali che sono più vicini alle tribù. Come succede nella cultura europea, anche nei villaggi, lo zodiaco collega lo spazio con il cosmo.

C’è chi ci crede e chi no, chi non esce di casa senza aver consultato il proprio oroscopo e chi pensa sia tutta una fantasia. Per i nativi americani, gli animali sono parte integrante della loro vita, per questo compaiono anche nella simbologia dei segni zodiacali.

Essi sono associati al mese di nascita e si dice che abbiano il potere di influenzare valori, azioni e comportamenti, così come nel nostro oroscopo moderno. Tutte le stagioni e i cicli di vita dei nativi americani sono scanditi dal calendario indiano che è strettamente legato alla presenza del Grande spirito.

Vediamo insieme i segni zodiacali.

Lontra (20 Gennaio - 18 Febbraio)

I nati sotto il segno della lontra sono persone ottimiste, originali e creative, che spesso si comportano in maniera poco convenzionale. Questo significa che la lontra grazie alla loro intuizione e percettività, trova soluzioni che gli altri non immaginerebbero nemmeno. I nati sotto questo segno sono premurosi, comprensivi, coraggiosi e sinceri.

Lupo (19 Febbraio - 20 Marzo)

I nati sotto il segno del lupo hanno passione ed emotività. Il lupo come sappiamo è in grado di vivere in branco e di essere fedele. Secondo gli indiani i nati sotto questo segno sono dediti alla filosofia e al cuore, ma allo stesso tempo, sono persone indipendenti che amano anche la solitudine. Quando si tratta di prendersi cura del prossimo, il lupo è pronto a dare tutto il sostegno.

Falco (21 Marzo - 19 Aprile)

I nati sotto il segno del falco sanno mantenere il sangue freddo quando si tratta di prendere delle decisioni importanti. Sono persone indipendenti e non da legami stabili. Essendo molto pragmatico, questo segno non ama perdere tempo e rimane sempre concentrato sull’obiettivo. I nati sotto questo segno sono molto portati per gli sport di squadra, ma attenzione sono anche molto suscettibili.

Castoro (20 Aprile - 20 Maggio)

I nati del castoro sono dei lavoratori instancabili, ma amano essere al comando pur adattandosi ad ogni situazione. Sono acuti e brillanti con una classe innata. Sfortunatamente, il castoro tende anche ad essere molto ostinato quando si convince che il proprio metodo sia quello giusto. Un po’ di tatto non guasterebbe in certe situazioni, anche se si è dalla parte della ragione. I castori sanno essere leali, compassionevoli, disponibili e generosi. In ambito affettivo si legano molto alle persone a cui tengono e ciò li porta spesso a soffrire di gelosia.

Cervo (21 Maggio - 20 Giugno)

I nati del cervo sono delle persone creative, spiritose e con molto senso dell'umorismo. Si legano facilmente con le persone, grazie ad una innata simpatia ed un carattere estroverso che li contraddistingue. Il cervo, che tende ad essere un po’ presuntuoso, spesso è concentrato su se stesso, tende ad essere lunatico e pigro. Grazie alla sua vivacità, è però un valido partner in ogni tipo di relazione.

Picchio (21 Giugno - 21 Luglio)

I nati del picchio sono delle persone molto socievoli e disponibili, dei veri amici. Sono educatori empatici e comprensivi. Nessun altro segno è così di sostegno come il picchio. Ottimi genitori e colleghi. A volte possono essere gelosi, inclini all'ira e molto possessivi. Essi tendono ad essere piuttosto frugali ma puoi sempre fidarti di loro poiché sono sempre ben organizzati.

Salmone (22 Luglio - 21 Agosto)

I nati del salmone sono delle persone coraggiose, sempre pronti a combattere per un loro obiettivo. La creatività è il loro punto di forza, non perdono mai di vista gli obiettivi, sono intuitivi e incredibilmente ricchi di energia. Il loro entusiasmo è quasi incurabile ed è altamente contagioso, sono sempre guidato dal bisogno di raggiungere uno scopo e tagliare il traguardo. Nelle relazioni sono calmi, generosi, stabili e sensuali.

Orso bruno (22 Agosto - 21 Settembre)

I nati sotto il segno dell'orso bruno soffrono di una mancanza di fiducia in loro stessi per questo non riescono ad esprimere la loro generosità e ricchezza interiore. Il pragmatismo è il loro punto di forza, ma in alcune circostanze l’orso è scettico, pigro e riservato. L'umiltà è anche un'altra caratteristica dell'orso e a volte, i nati sotto questo segno tendono ad essere timidi. L’orso è tagliato per il campo pedagogico in quanto trasmette pazienza coloro a cui insegna.

Corvo (22 Settembre - 22 Ottobre)

I nati del corvo sono molto intraprendenti, veri e propri diplomatici, capaci di saper alternare serietà e umorismo sulla base delle situazioni che si trovano a sostenere. Possiedono una carica energetica su cui tutti possono contare quando c’è bisogno di nuove idee. In alcune circostanze possono essere egoisti e incoerenti, ma anche idealisti e calcolatori. I lati positivi del corvo sono i suoi modi di fare affabili, romantici e posati. Nelle relazioni i corvi sono intuitivi e pazienti.

Serpente (23 Ottobre - 22 Novembre)

I nati del serpente sono dei veri e propri trascinatori, connessi in un mondo spirutuale, non a caso è il segno tradizionale degli sciamani. Fermi e concentrati sul loro obiettivo, si sforzano in maniera quasi ostinata per riuscire a raggiungere i propri scopi. I serpenti sono inclini al mistero e all’oscurità, ma allo stesso tempo le persone nate sotto questo segno possono essere premurose e sensibili. Nelle situazioni positive hanno un senso dell’umorismo eccezionale, sono molto disponibili e da loro si può trarre ispirazione.

Gufo (23 Novembre - 21 Dicembre)

I nati del gufo sono delle persone profondamente oneste, al limite della ingenuità. Curiosi e intelligenti, sono dei grandi sognatori, ma anche molto volubili. Chi fa parte di questo segno è una persona che affronta la vita in modo determinato e adora esplorare e le avventure. Questo può essere ovviamente anche pericoloso perché il gufo a volte è imprudente ed è spesso sconsiderato. In situazioni difficili il gufo tende ad essere aggressivo, ma per via del suo essere eclettico è portato a fare tante cose.

Oca (22 Dicembre - 19 Gennaio)

I nati dell'oca sono delle persone che cercano con molta forza ed impegno di raggiungere i propri obiettivi. Seri ed onesti, spesso non riescono ad essere completamente comunicativi con le persone che hanno al fianco. La perseveranza è quello che mette in movimento questo segno, non c’è niente che li frena in particolare quando hanno famiglia e amici al seguito.

Scopri il tuo animale corrispondente

Queste sono le corrispondenze tra segno zodiacale e animale totemico:

Ariete – Falco

Toro – Castoro

Gemelli – Cervo

Cancro – Picchio

Leone – Salmone

Vergine – Orso Bruno

Bilancia – Corvo

Scorpione – Serpente

Sagittario – Gufo

Capricorno – Oca

Acquario – Lontra

Pesci – Lupo

Dominella Trunfio