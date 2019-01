L'onestà non è una qualità del comportamento così semplice da trovare nelle persone. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Basic and Applied Psychology - in 10 minuti di conversazione - re persone su 5 dicono almeno una bugia.

Eppure l'onestà fa bene, a sé, innanzitutto: un'altra ricerca, effettuata dall'University of California, ha dimostrato che davanti ad una proposta equa, onesta, nel nostro cervello si scatena la stessa reazione che abbiamo di fronte ad un piatto del nostro cibo preferito o quando vediamo un bel volto oppure vinciamo, inaspettatamente del denaro.

“Se io devo essere onesto, bisognerò che io dia corpo a questa pura forma”, scrisse Pirandello.

E allora vediamo quali sono le 5 caratteristiche che danno corpo, che contraddistinguono le persone oneste, accompagnate dalle bellissime illustrazioni di Gosia Herba:

1. Una solida autostima

Le persone oneste sono consapevoli di sé ed hanno un buon livello di autostima (né troppo alto né troppo basso) che non viene messo in discussione dalle opinioni o dagli atteggiamenti degli altri. Sanno accogliere le critiche e i feedback non positivi, non hanno problemi ad ammettere i propri errori (e poi lavorarci su, per migliorare) e ad accettare quelli degli altri.

2. Una buona salute fisica e mentale

Secondo i risultati dello studio “Scienze of Honesty”, dire la verità aumenta il livello di benessere fisico e mentale; al contrario, comportamenti non onesti finiscono per creare disagi e malessi: in particolare aumentano il mal di testa, il male alla gola, lo stress e gli sbalzi dell'umore.

3. Un linguaggio chiaro ed esplicito

Le persone oneste sono abituate a parlare in modo chiaro e diretto: esprimono esattamente quel che sentono e pensano. In questo fluire però spesso non si preoccupano di essere “politically correct”: così i modi possono essere anche molto diretti; le parole utilizzate possono diventare più colorite o anche, decisamente, “parolacce”. Non edulcorano la realtà, neppure se è difficile da dire o da ascoltare.

4. Corrispondenza tra parole e azioni

Le persone oneste fanno quel che dicono e dicono quel che fanno, non esercitano processi di manipolazione o controllo della realtà (non mentono, non dicono mezze verità, non cercano di distrarre portando l'attenzione su un altro argomento, non eludono le situazioni) per mostrarsi diversi, migliori o più performanti o attraenti di quanto realmente non siano o non facciano: si prendono la responsabilità dei fatti; affrontano gli impegni che si sono presi. In loro non c'è nessuna arroganza ma neanche falsa modestia.

5. Maggior fiducia nel prossimo

Le bugie (che siano l'omissione di una verità o una dichiarazione falsa) corrodono la fiducia e l'intimità ma, al tempo stesso, rivelano una mancanza di fiducia anche nella correttezza altrui. Le persone oneste, al contrario, sono più portate all'ottimismo e a ritenere non solo che l'onestà sia la strategia vincente ma pure che anche gli altri siano sostanzialmente onesti con loro: si tratta di un modo di guardare alla vita che quasi sempre hanno imparato in famiglia e consente loro di creare relazioni e legami più forti e significativi con chi incontrano.

Come si dice: Se vuoi essere creduto, sii onesto. Se vuoi essere onesto, sii sincero. Se vuoi essere sincero, sii te stesso.

Si parte sempre da lì.

