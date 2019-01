Il nostro successo nella vita dipende sia dal nostro impegno che dal ruolo delle persone che credono in noi e sono in grado di supportarci.

Cerchiamo di allontanarci da chi ci boicotta, da chi ruba le nostre idee e cerca di ostacolare i nostri sogni per mettere in risalto solo se stesso.

Trovare degli ostacoli nel nostro cammino è utile per crescere dal punto di vista emotivo e per diventare più forti, ma non dobbiamo davvero perdere tempo con chi fa di tutto per metterci in cattiva luce senza un reale motivo.

Si tratta spesso di persone insicure e vittimiste che non riescono ad accettare la gioia e il successo degli altri perché fino a questo momento non si sono dimostrate in grado di creare qualcosa con le proprie mani.

Chi sono i ladri di sogni (e di idee)?

A volte li chiamano ladri di sogni o ladri di idee. Sono quelle persone che evitano di incoraggiare gli altri e che, anzi, attendono qualsiasi loro passo falso per sentirsi in qualche modo migliori, anche quando in realtà non si stanno impegnando per realizzare un sogno o un progetto.

Non siamo di certo obbligati ad avere al nostro fianco persone di questo genere e ad un certo punto, quando la situazione arriva al limite, è giusto tagliare i ponti. Vi è mai capitato?

La sensazione di libertà che si prova quando ci si sente liberi di realizzare i propri sogni e progetti senza più ritrovarsi ad ascoltare consigli non richiesti e critiche distruttive è impagabile.

Cosa fare

Non lasciatevi scoraggiare nemmeno da chi non fa altro che criticare senza motivo un vostro sogno o l’idea per un nuovo progetto. Andate sempre avanti per la vostra strada e se pensate di non farcela da soli circondatevi solo di persone che sappiano supportarvi, che vogliano collaborare con voi, che condividano il vostro progetto e che non siano invidiose.

Impariamo a riconoscere la nostra essenza più profonda, a conservarla e a rispettarla. Facciamo in modo che nessun ladro di emozioni o di idee possa oscurarci e impossessarsi dei nostri progetti e dei nostri pensieri. Proteggiamo i nostri sogni e progetti ricordando quanto sia fondamentale la segretezza.

In poche parole, dobbiamo imparare a difenderci da chi cerca di affossarci e ad aprire il cuore verso chi ha compreso chi siamo veramente e sa sia essere presente quando abbiamo bisogno di aiuto sia lasciarci liberi di agire quando si accorge che siamo sicuri di noi stessi.

Marta Albè

