Nella vita ci innamoriamo davvero solo di tre persone. Esiste una ragione ben precisa per cui ciò accade: abbiamo bisogno di vivere tre tipologie differenti di amore per evolverci.

Ognuno di noi si innamora davvero di tre persone diverse tra loro caratterialmente e ognuna ci porta a vivere una sfumatura dell’amore ben precisa. Tra queste tre tipologie di incontro con l’altra persona e di amore solo una riuscirà a durare molto a lungo, alcune volte per sempre.

Forse nella vostra vita non avete ancora vissuto tutte le tre seguenti tipologie di amore, forse perché non è ancora arrivato il momento giusto.

O magari le avete avute ma in questo momento non riuscite a riconoscerle.

Soltanto alcune volte abbiamo la fortuna di incontrare una persona che in quel determinato momento riteniamo davvero adatta a noi. Non perché si tratta di una persona perfetta, ma perché insieme siete riusciti a trovare un accordo molto profondo e vi siete davvero sentiti come fatti l’uno per l’altro.

Ecco le tre principali tipologie di storie d'amore che possiamo incontrare nella vita.

1. L’amore da 'favola'

L’amore da favola è quello che abbiamo sognato guardando film e telefilm romantici. Forse abbiamo anche pensato che fosse facile da raggiungere per ottenere quel lieto fine che ci avrebbe permesso di vivere per sempre felici e contenti. In realtà questo tipo di amore ci mostra quanto sia difficile essere ciò che non siamo. Forse avete creato quella che era una bella coppia solo all’apparenza e che veniva giudicata positivamente dalle altre persone. In realtà stavate vivendo una finzione, non un vero amore, e ve ne siete resi conto. Avete smesso di dare troppa importanza alle opinioni degli altri e avete iniziato a pensare alle vostre maggiori necessità. Vi eravate innamorati di un finto principe azzurro.

2. L'amore che fa soffrire

L’amore che fa soffrire è il più difficile di tutti. È un vero e proprio amore ‘tossico’. Speravate che questo amore fosse diverso e migliore rispetto alle storie precedenti ma non è stato così. Questo amore vi ha insegnato su voi stessi molto di più di quanto avreste potuto immaginare. Bugie, litigi e manipolazione sono i punti principali di questo amore tossico in cui vi siete sentiti intrappolati per un certo periodo di tempo. Avete sopportato almeno per una fase il tormento delle emozioni negative sperando che tutto sarebbe migliorato. Non è stato così, la storia è finita e vi siete aperti a nuovi orizzonti. Vi eravate innamorati di una persona capace solo di farvi soffrire.

3. L’amore inaspettato

Quando questo amore è arrivato non lo stavate aspettando, non eravate pronti, stavate pensando a tutto tranne che ad innamorarvi. Quando avete incontrato la persona che poi vi ha fatto innamorare vi siete sentiti molto titubanti, non eravate per niente sicuri che potesse essere adatta a voi e all’inizio forse l’avete sottovalutata. Ad un certo punto però avete deciso di accantonare tutte le vostre idee preconfezionate sull’amore e avete iniziato a vivere un’esperienza davvero nuova, difficile da spiegare. Con questa nuova persona avete cominciato a trovare delle connessioni inaspettate. Avete trovato la persona giusta per voi.

Qual è o quale è stato il più grande amore della vostra vita?

