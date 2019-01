Sempre più persone si lamentano di avere poco tempo da dedicare ad attività che le facciano sentire bene o semplicemente per stare sole con se stesse a riflettere o per meditare. Il trucco per trovare il tempo mancante è svegliarsi un’ora prima la mattina.

Se ne abbiamo la possibilità, dovremmo provare almeno una volta nella vita a svegliarci un’ora prima per dedicare del tempo a noi stessi e per verificare come cambiano in questo modo il ritmo e l’energia della nostra giornata.

Non dobbiamo proprio dimenticare che, come dicevano i nostri nonni, il mattino ha l’oro in bocca. Ora l’importanza di svegliarsi presto al mattino – puntare la sveglia un’ora prima del solito sarebbe l’ideale – è tornata alla ribalta grazie a un libro che in breve tempo è diventato famoso in tutto il mondo.

Si tratta di The Miracle Morning di Hal Elrod. L’autore del libro ha trasformato la propria vita dopo un grave incidente ed è diventato un personaggio di successo dopo aver interiorizzato la buona abitudine di svegliarsi un’ora prima al mattino.

Svegliarsi un'ora prima, i benefici

Svegliarsi con un certo anticipo è importante perché, innanzitutto, ci permette di fare colazione con calma e di non essere costantemente in ritardo ma anche perché ci aiuta a trovare il tempo per organizzare la nostra giornata, per inìdividuare delle soluzioni ai problemi della vita quotidiana o semplicemente per dedicarci qualche attimo di meditazione e relax.

Alcune persone grazie ai suggerimenti del metodo The Miracle Morning riescono a svegliarsi ogni giorno alle 5.30 del mattino. Certo, ciò richiede di andare a dormire un po’ prima alla sera, ma probabilmente è molto meglio anticipare il momento del riposo piuttosto che trascorrere le ore serali davanti alla Tv o a girovagare sul web solo per abitudine e senza uno scopo ben preciso.

Come organizzare la nostra ora solo per noi

Ecco come dovremmo organizzare la nostra ‘ora solo per noi’ quando decidiamo di svegliarci in anticipo. Secondo Hal Elrod dovremmo organizzare il nostro tempo a disposizione così:

5 minuti di silenzio

5 minuti di affermazioni positive

5 minuti di visualizzazioni creative

20 minuti di esercizio fisico

20 minuti di lettura e ricerca

5 minuti di scrittura

Se volessimo semplificare questo schema potremmo organizzare la nostra ora d’oro del mattino in questo modo:

20 minuti di meditazione

20 minuti di lettura

20 minuti di attività fisica

La meditazione serve per focalizzare la mente sui nostri prossimi obiettivi e sulla nostra giornata. La lettura ci permette di approfondire gli argomenti di nostro interesse mentre l’attività fisica aiuta a rimettere in moto l’organismo prima di iniziare la giornata e ci rende più energici.

La scrittura è utile per fissare i propri obiettivi della giornata su carta o per organizzare meglio i pensieri e le intuizioni avute durante la meditazione o la lettura. Le affermazioni positive sono delle frasi che ci aiutano ad avere una migliore visione della vita e di noi stessi mentre le visualizzazioni creative ci permettono di immaginare al meglio il nostro futuro così da poterlo concretizzare con le nostre azioni.

Al di là dei suggerimenti di The Miracle Morning, è noto da secoli che le prime ore della giornata sono le migliori per praticare Yoga e meditazione perché all’alba la mente è molto ricettiva ed è in grado di rimanere concentrata più a lungo.

Senza contare che svegliandovi prima al mattino durante tutto il corso della giornata vi sembrerà di avere molto più tempo a disposizione e vi sentirete sempre un po’ in anticipo sulla vostra tabella di marcia, un aspetto che aiuta ad aumentare la vostra produttività e la voglia di fare.

Siete pronti a svegliarvi un po’ prima per sentirvi più energici e per dedicare finalmente del tempo solo a voi stessi?

Se il nostro articolo vi ha incuriosito e se volete approfondire il metodo per imparare a svegliarvi in anticipo ogni mattina ed essere più calmi e focalizzati sulla vostra vita vi consigliamo la lettura del libro The Miracle Morning. In questo libro troverete tutti i dettagli per dare una svolta al vostro risveglio.

Leggi qui e scarica gratis le affermazioni positive e gli esercizi di The Miracle Morning.

Marta Albè