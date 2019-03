Giornata della Felicità: 10 semplici consigli per vivere meglio ogni giorno

Siamo davvero felici nella nostra vita quotidiana? Cosa dovremmo fare per raggiungere la vera felicità? Il 20 marzo si celebra la Giornata internazionale della felicità, un momento da dedicare a noi stessi e agli altri che potremmo prendere come punto di partenza per iniziare a vivere meglio.

La Giornata della Felicità è una ricorrenza ufficiale sancita dall’ONU nel 2012 e riguarda tutto il mondo. Sappiamo bene che la ricerca della felicità e del benessere rappresenta l’obiettivo principale per l’essere umano. Tutti vogliono stare bene ed essere felici il più a lungo possibile.

Possiamo costruire una felicità duratura passo dopo passo nella nostra vita quotidiana. Ma che cos’è davvero la felicità? Secondo Christian Boiron, la felicità è:

“Lo stato radioso di chi riesce a esprimere il proprio essere profondo, a vivere il proprio destino personale e a dare un senso alla propria vita, a divenire l’eroe di se stesso, a volare ogni giorno più in alto e a sentirsi ogni giorno più libero”.

Per Christian Boiron la felicità è lo stato in cui si riesce a esprimere il proprio essere autentico e a sentirsi ogni giorno più liberi, spinge al dinamismo ed è fonte di generosità. Ognuno di noi, per di più, sarebbe programmato per essere felice.

Possiamo allenarci alla felicità quasi come se andassimo ogni giorno in palestra e dedicare almeno 30 minuti al giorno al nostro benessere.

Ecco i 10 consigli di Christian Boiron per ricercare ogni giorno la felicità e il benessere, con effetti positivi sia per noi stessi che per le persone che ci circondano.

1) Meditazione lampo

Fermiamoci anche solo per qualche minuto, facciamo esercizi di stretching, chiudiamo gli occhi, rilassiamo la muscolatura e ascoltiamoci respirare profondamente lasciando andare i pensieri.

2) Riflettiamo su concetti importanti

Quali emozioni evocano in noi temi come “coraggio”, “egoismo”, “generosità”, “senso di colpa”? Riportiamo su un taccuino quello che ci viene in mente, rileggiamolo e integriamolo con i nostri pensieri, ci porterà a scrivere qualcosa di “equilibrato” che non ci farà provare emozioni forti.

3) Scegliamo la compagnia giusta

Circondiamoci di persone che condividono il nostro progetto di vita. Cerchiamo di avere vicino persone che ci permettono di manifestare il nostro essere profondo, senza giudicarci. La loro compagnia sarà uno stimolo per proseguire il nostro cammino verso la felicità.

4) Confessiamo le emozioni

Quando un’emozione sopraggiunge non va repressa ma, prendendo un po’ di distacco, va confessata a chi ci sta vicino. In un momento di tensione, per esempio, può essere utile dire al proprio interlocutore: “scusami, mi rendo conto di essere arrabbiato, tu non c’entri nulla, è solo un mio conflitto interno che devo gestire. Possiamo sospendere questa discussione per qualche minuto?”.

5) Facciamo una pausa

Concediamoci dei momenti per ‘non fare nulla’. Permettersi di non fare niente, anche solo per pochi minuti al giorno, ci aiuta a scegliere con più consapevolezza le nostre attività e gli amici che frequentiamo. In questo modo riusciremo a organizzarci meglio, a essere padroni del nostro destino...a essere veramente noi stessi.

6) Sdrammatizziamo

Si può iniziare praticando l’umorismo con gli altri e con sé stessi. Per riuscire a sdrammatizzare, soprattutto nei momenti di tensione, è meglio prendere una pausa per riesaminare la situazione con più serenità e libertà.

7) Troviamo un posto per noi stessi

Individuiamo un luogo tutto nostro, dove stiamo bene, dove poterci ritagliare dei momenti di tranquillità e di solitudine. Diventerà uno spazio privilegiato per riflettere e progredire.

8) Esprimiamo la nostra creatività

Ogni giorno, per un quarto d’ora, ci si può dedicare a un’attività artistica o a un hobby (scrittura, scultura, cucina, giardinaggio, ecc.). È importante farlo lasciando margine all’improvvisazione, alla libertà di creare e di esprimerci in modo assolutamente originale.

9) Impariamo a perdonarci

Può essere d’aiuto, la sera, fermarci per ripensare alla giornata: se ci dovessimo sentire in colpa per qualcosa che abbiamo fatto o per una situazione che ci ha fatto sentire in errore o inadeguati, ripetiamoci che la perfezione non esiste e che non possiamo sempre piacere a tutti.

10) Il sorriso interiore

Chiudiamo gli occhi, rilassiamoci e sorridiamo: in questo modo, non solo i muscoli ma anche le tensioni si possono distendere. È un sorriso aperto al prossimo.

Marta Albè