Quante parole pronunciamo ogni giorno e quante sono davvero gentili? In un mondo che corre la gentilezza o la semplice cortesia vengono sempre più spesso accantonate, purtroppo. È un vero peccato, perché basterebbero poche parole dette al momento giusto per rendere migliore la nostra giornata e quella degli altri.

Nella vita le parole importanti da ricordare in realtà non sono poi così tante e vanno ben al di là dei pettegolezzi e delle chiacchiere inutili. Proprio le nostre parole possono aiutarci con facilità a cambiare in meglio il rapporto con gli altri. I benefici di un linguaggio più gentile e di una comunicazione amorevole si manifesteranno davvero per tutti.

Ecco alcune delle parole che forse non diciamo tutti i giorni e che dovremmo ricordare di dire un po’ più spesso per vivere meglio. Provare per credere.

1) Grazie

In una società in cui l’impressione è che tutto sia dovuto, dovremmo imparare a dire grazie un po’ più spesso. Anche di fronte al più semplice dei gesti che una persona compie per noi o al cameriere che al bar ci porta il caffè a tavola. Senza contare che dovremmo sempre ringraziare colleghi, amici e famigliari. Secondo gli esperti, il segreto del successo di un matrimonio è nel potere di un grazie.

2) Prego

E quando il ‘grazie’ viene rivolto a noi? Non dimentichiamo di rispondere con un bel ‘prego’, magari accompagnato da un sorriso. Non si tratta di una semplice regola della buona educazione ma di un abitudine che può davvero rendere migliori le nostre giornate e la vita degli altri.

3) Per favore

In un mondo che corre forse ci capita di non esprimere sempre le nostre richieste nella maniera più corretta. Chiunque sia il nostro interlocutore, non dimentichiamo di chiedere una cortesia o lo svolgimento di un compito facendo precedere le nostre parole con un ‘per favore’. È il minimo che possiamo fare per rendere più civile la convivenza tra le persone.

4) Ciao!

Forse sarà capitato anche a voi di non essere proprio di buonumore durante una passeggiata e di dimenticare di sorridere alle persone incontrate lungo il tragitto e di salutarle. Non dimentichiamo di salutare con un ‘ciao’, un ‘slave’ o un semplice ‘buongiorno” sia le persone che conosciamo che chi ci troviamo davanti quando entriamo in un negozio, in un bar o in un qualsiasi luogo pubblico, in particolare quando si tratta di persone che stanno lavorando e che sono pronte a mettersi al nostro servizio.

5) Buona giornata

Quando salutiamo qualcuno perché stiamo per andare via dovremmo sempre augurare ‘buona giornata’ o ‘buona serata’ a seconda delle occasioni. Anche quando scriviamo delle e-mail o dei messaggi per svago o per lavoro dovremmo mantenere questa buona abitudine che aiuta a sollevare il morale di chi riceve un saluto più caloroso del solito.

6) Ti voglio bene

Alcune persone faticano davvero molto a dire ‘ti voglio bene’. Magari proviamo a dirlo qualche volta in più a chi ci sta vicino e ci è caro. E se proprio in quel momento non riusciamo a dirlo con le parole, dimostriamolo con i fatti, con le attenzioni e le cortesie e cerchiamo di mostrarci sempre gentili il più possibile.

7) Come stai?

Forse dovremmo imparare a chiedere ‘come stai?’ non solo per abitudine ma per sincero interesse verso la persona a cui ci stiamo rivolgendo. Teniamoci pronti ad ascoltare davvero la sua risposta. Nell’inflessione della voce del nostro interlocutore potrebbe nascondersi la reale risposta alla nostra domanda.

8) Posso aiutarti?

Alcune persone attorno a noi potrebbero avere bisogno del nostro aiuto ma molto probabilmente per i motivi più disparati non hanno il coraggio di chiederlo. Allora proviamo ad offrirlo a nostra volta quando vediamo una persona in difficoltà. Se sperava in un nostro intervento provvidenziale, ce ne sarà davvero molto grata.

9) Scusa

Quanto può essere difficile chiedere scusa? L’importante è scusarsi soltanto quando si è realmente coscienti di aver ferito una persona o di essersi comportati in modo sbagliato e quando di conseguenza si è pronti a mettere riparo ai propri errori senza falsità e con il massimo impegno e rispetto per l’altro.

10) Buonanotte

Una semplice parola come ‘buonanotte’ può aiutare i famigliari e gli amici a concludere al meglio la giornata. Sembra scontato, ma dare la buonanotte è un gesto davvero gentile e che scalda il cuore. Se potete, chiaritevi e riappacificatevi con le persone con cui avete litigato facendo in modo che ciò avvenga prima della fine della giornata e ricordate di dare loro la buonanotte.

Leggi anche:

Marta Albè