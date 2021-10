Scoperta clamorosa: manoscritto latino rivela che l’America era già conosciuta 150 anni prima della spedizione di Colombo

Un progetto dell’Università Statale di Milano ha individuato la prima menzione dell’America in un manoscritto latino risalente al 1340, ben 152 anni prima della spedizione di Cristoforo Colombo

Siamo proprio sicuri che sia stato Cristoforo Colombo a scoprire l’America nel 1492? Secondo una nuova ricerca fatta da un gruppo di studiosi italiani in realtà il Nuovo Mondo era già conosciuto circa 150 anni prima della spedizione del grande navigatore. All’interno di un’opera medievale inedita, scritta dal domenicano Galvano Fiamma intorno al 1340, si trova un riferimento ad una terra lontana, situata al di là dell’Atlantico.

A rivelare questo “piccolo” dettaglio che potrebbe riscrivere la storia è il risultato di un progetto scientifico e didattico portato avanti dal Dipartimento di Studi Letterari Filologici e Linguistici dell’Università Statale di Milano.

La menzione a quella che sembrerebbe essere l’America si trova nella Cronica universalis del frate milanese Galvano Fiamma, autore di varie cronache scritte nel periodo visconteo. All’interno di quest’opera, ancora oggetto di studio da parte del progetto, si trova il riferimento a una terra di nome Marckalada, molto simile a quella chiamata Markland nelle saghe norrene.

In realtà, infatti, esplorazioni sulle coste settentrionali dell’Atlantico erano già state compiute nei secoli precedenti da navigatori vichinghi, tuttavia hanno lasciato poche tracce nei racconti semileggendari. Finora la notizia dell’esistenza di terre al di là dell’Atlantico non era però mai stata documentata fuori dalla Scandinavia. Ma la scoperta fatta dagli studiosi della Statale di Milano rivelano che anche più a Sud questa terra era già nota.

Ecco la traduzione italiana del passaggio scritto in latino in cui si fa riferimento a questo territorio lontano:

“I marinai che percorrono i mari della Danimarca e della Norvegia dicono che oltre la Norvegia, verso settentrione, si trova l’Islanda. Più oltre c’è un isola detta Grolandia…; e ancora oltre, verso occidente, c’è una terra chiamata Marckalada. Gli abitanti del posto sono dei giganti: lì si trovano edifici di pietre così grosse che nessun uomo sarebbe in grado di metterle in posa, se non grandissimi giganti. Lì crescono alberi verdi e vivono moltissimi animali e uccelli. Però non c’è mai stato nessun marinaio che sia riuscito a sapere con certezza notizie su questa terra e sulle sue caratteristiche”.