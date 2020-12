Le reazioni al presepe del Vaticano stile Darth Vader

Questo Natale Piazza San Pietro mette in mostra un presepe che sembra provenire da un’altra galassia, tanto da ospitare un personaggio che ricorda Darth Vader di Star Wars.

L’installazione in ceramica è stata realizzata tra il 1965 e il 1975 dagli insegnanti e dagli studenti dell’Istituto statale d’arte “F.A. Grue”, situato a Castelli, paese in provincia di Teramo famoso per la lavorazione delle ceramiche. Secondo la spiegazione rivolta ai visitatori, l’astronauta – personaggio che fa parte della composizione – rappresenta lo sbarco sulla luna del 1969.

Non sono mancate le critiche e i commenti: c’è chi si aspettava un presepio più tradizionale e chi lo trova “adorabile”, per alcuni è un “no” secco, per altri rappresenta un simbolo di resistenza. Qualche utente dei social media ha persino definito l’opera “inquietante”, quasi provenga da quel famoso “Lato Oscuro”…

Voi che ne pensate?

