Bonus baby sitter e congedi parentali: come richiedere gli aiuti per le famiglie

Le famiglie italiane potranno tirare un piccolo sospiro di sollievo. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo al decreto marzo, che prevede vari aiuti contro l’emergenza coronavirus e gli innumerevoli disagi che ha creato, soprattutto ai lavoratori. Una manovra economica poderosa, ha detto il Presidente Conte.

Confermati i 25 miliardi a disposizione, di cui 1,2 miliardi di euro destinati ai genitori che si sono trovati a far fronte a una situazione eccezionale, con la chiusura di tutte le scuole.

La bozza in circolazione da giorni è stata confermata. Sarà inoltre possibile usufruire di 12 giorni di permessi per 104 per i mesi di marzo e aprile, con uno stanziamento di 500 milioni di euro.

Vediamo quali sono le nuove misure introdotte per sostenere le famiglie italiane e come richiedere il bonus baby sitter e il congedo parentale.

Congedo parentale extra di 15 giorni al 50% della retribuzione

Si comincia dal congedo parentale, che sarà pari a 15 giorni retribuiti al 50% a partire dal 5 marzo. Sarà disponibile per tutti i dipendenti, pubblici e privati, che hanno figli fino a 12 anni di età. Nessun limite di età in caso di figli disabili.

Chi ha figli tra 12 e 16 anni avrà a disposizione un congedo speciale non retribuito. Nel caso di genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, l’astensione dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole prevede anche divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La condizione è che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile.

Voucher baby sitter da 600 euro (ma senza congedo parentale)

Invece di richiedere il congedo parentale, i genitori lavoratori dipendenti che hanno figli al di sotto dei 12 anni di età potranno ottenere il bonus baby-sitter. In questo caso, a disposizione vi sono 600€ erogati tramite il libretto famiglia.

Tale cifra sale a 1.000 euro per i bambini che hanno meno di 12 anni, figli del personale sanitario, medici, infermieri, esperti di laboratorio in servizio.

Come richiedere il congedo parentale e il bonus baby sitter

Il congedo parentale va richiesto al proprio datore di lavoro tramite la sezione dedicata, reperibile sul sito dell’Inps.

Clicca qui per accedere

Il bonus baby sitter invece sarà erogato attraverso del cosiddetto “libretto famiglia” che dal 2017 ha sostituito i vecchi voucher. Si tratta di un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è pari a 10 euro. Tale importo è volto a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora. Come spiega l’Inps, può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti”.

Per usufruire del libretto famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore dovranno registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato. Clicca qui per accedere

L’utilizzatore (il genitore) deve comunicare, al termine della prestazione lavorativa, i seguenti dati:

i dati identificativi del prestatore

il compenso pattuito

il luogo di svolgimento della prestazione

la durata

l’ambito di svolgimento.

Insieme alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore (il/la baby sitter) riceve una notifica tramite mail o SMS.

Stop ai mutui casa

Sospese anche le rate del mutuo per la prima casa senza restrizioni di Isee e anche per i lavoratori autonomi. Il decreto cura Italia ha ampliato quanto già previsto dal Fondo Gasparrini, che finora era riservato alle famiglie in difficoltà per la perdita del lavoro, morte o non autosufficienza. Secondo le ultime novità introdotte, anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti potranno ottenere la sospensione del mutuo sulla prima casa presentando un’autocertificazione in cui si dichiara un calo di oltre un terzo del fatturato per l’emergenza.

Lo stop potrà essere pari a 18 mesi.

Fonti di riferimento:

LEGGI anche:

Coronavirus: Italia prima al mondo per contagi registrati negli ultimi 15 giorni. Tutto il mondo si blinda

Italia “chiusa” per coronavirus e l’inquinamento diminuisce: le immagini dai satelliti