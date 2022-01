Cercasi volontari per monitorare la nidificazione delle tartarughe marine a Cipro

Per la stagione estiva il Cyprus Marinelife Center è alla ricerca di volontari da inserire nel progetto di tutela delle tartarughe marine

Per l’estate 2022 vi sono tanti progetti che consentono ad aspiranti volontari di lavorare a pieno contatto con la natura, dando una mano ad associazioni e centri per la tutela dell’ambiente e degli animali. Uno di questi progetti ha luogo sulla splendida isola di Cipro e più precisamente nella riserva naturale di Karpaz, situata a nord, sulle cui spiagge nidificano le tartarughe marine Chelonia mydas o tartarughe verdi.

Il centro Cyprus Marinelife Center ricerca perciò volenterosi che vogliano, sotto la surpervisione del Prof. Dr. Oğuz Türkozan, partecipare al progetto di conservazione della specie per tutta l’estate.

I volontari dovranno pattugliare le spiagge giorno e notte, sorvegliando la schiusa dei nidi delle tartarughe verdi, proteggendo le aree dai pericoli esterni. Inoltre parteciperanno alla raccolta dei dati, collaborando con i ricercatori scientifici e sensibilizzando la popolazione locale ed i turisti sul rischio estinzione che minaccia questi esseri viventi da sempre.

Qui ci sono tutte le informazione essenziali per fare domanda ed il modulo da compilare per candidarsi a questo meraviglioso progetto per la tutela della fauna marina di Cipro. L’anno scorso in tantissimi hanno aderito a questa iniziativa

Karsiyaka Live Excavation Our volunteers, Karsiyaka Turtle Watch – KTW is excavating a nest in Güzelyalı beach. Posted by Cyprus Marinelife Center – Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi on Tuesday, August 31, 2021

Fonte: Ciprus Marinelife Center

