Pagati per leggere testi ad alta voce: TransPerfect è alla ricerca di speaker. I requisiti e come candidarsi

Essere pagati per leggere dei testi ad alta voce. TransPerfect, azienda che si occupa di servizi linguistici per le imprese, è alla ricerca di alcuni speaker in grado di interpretare ad alta voce alcuni testi per un progetto sull’intelligenza artificiale.

Un annuncio, pubblicato su Linkedin, che potrebbe fare gola a molti visto che è possibile lavorare anche a distanza.

“Attualmente stiamo reclutando oratori di talento delle seguenti lingue per far parte dei nostri progetti di Intelligenza Artificiale, nell’ambito di questo progetto di raccolta dati parteciperai a diverse sessioni di registrazione, ognuna delle quali richiede la lettura ad alta voce del testo presentato attraverso la nostra app di registrazione, e può essere fatto da remoto” spiega TransPerfect.

Anche se non è stato reso noto il compenso, su Linkedin alla voce relativa al tipo di impiego viene specificato che ci sarà un contratto. Gli speaker selezionati potranno lavorare da remoto e leggere da casa attraverso l’app di registrazione messa a disposizione da TransPerfect, scaricabile sullo smartphone.

I requisiti

Per candidarsi occorre essere in possesso di alcuni requisiti, come conoscere a livello madrelingua l’italiano o una delle altre lingue indicate nell’annuncio, avere almeno 18 anni ed essere in possesso di un dispositivo da cui accedere all’app di TransPerfect. Ecco tutti i requisiti richiesti tenendo conto che si lavorerà in maniera indipendente:

– Inglese USA, inglese Regno Unito, inglese australiano, tedesco, olandese, arabo (Emirati Arabi Uniti), francese FR, francese CA, cinese semplificato, spagnolo Messico, spagnolo Spagna, italiano, coreano o portoghese .

– 18 anni o più.

– Possedere un dispositivo mobile per la registrazione.

– Possibilità di utilizzare il dispositivo e le app.

– Capacità di comprendere e applicare feedback.

– Capacità di raggiungere indicatori di qualità.

– Meticolosità.

Come candidarsi

Per sottoporre la propria candidatura basta accedere a questo link, da cui si verrà reindirizzati su un form da compilare. Qui dovranno essere inseriti i propri dati personali e le proprie competenze.

