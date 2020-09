Dimmi che albero scegli e ti dirò per quale lavoro sei predisposto

Un semplice test per capire qualcosa in più dei propri dipendenti. È quello sviluppato dalla British Magic Circle Corporation, che comprende cinque importanti società legali, per definire i punti di forza e di debolezza di chi lavora in azienda.

Un team di psicologi ha sviluppato un test per identificare le caratteristiche dei singoli lavoratori. Ognuno di questi alberi stilizzati rappresenta un carattere e promette di svelare le qualità che si hanno sul posto di lavoro.

C’è chi è più creativo, chi ama lavorare in team, chi è sempre disponibile a dare il consiglio giusto. Secondo gli scienziati, i risultati sono per il 94% attendibili. Sei pronto a provare?

Per iniziare il test, guarda l’immagine qui sotto e scegli uno di questi alberi, i risultati sono di seguito.

Risultati

Albero #1

Aspiri ad essere il migliore in tutto. Per raggiungere il tuo obiettivo sei disposto a investire molto tempo, spesso lavori non per guadagno economico, ma per fare carriera. Sei una persona altruista e ti piace condividere le tue idee con amici e colleghi.

Albero #2

Al primo posto nella tua vita ci sono gli interessi economici. Per un ottimo stipendio sei in grado di affrontare trasferte e lavorare in luoghi non confortevoli. I tuoi colleghi ti considerano un po’ severo, ma chi lavora con te comprende che hai obiettivi chiari.

Albero #3

Una delle tue doti è quella di saper comunicare con tutti i colleghi. Ti piace lavorare in team e in azienda dove facilmente diventi il leader del gruppo. Sei il compagno di scrivania che tutti vorrebbero.

Albero #4

Sei una persona creativa, un vero e proprio pozzo di idee, per questo i tuoi colleghi ti apprezzano qualunque cosa tu faccia. Ma sei anche un perfezionista, aspiri al meglio e ti guardi intorno per scoprire nuove cose.

Albero #5

La tua dote principale è che sei una persona che sa mantenere la calma, allontanando lo stress dalla tua mente. Anche nella situazione più difficile sei in grado di affrontare qualsiasi problema senza andare nel panico.

Albero #6

I tuoi colleghi ti vedono come una persona responsabile.È molto bello lavorare con te in gruppo perché ci credi nell’unione. Ti preoccupi dei tuoi colleghi e sei sempre pronto a tendere la mano. Tutti sanno che possono fidarsi di te.

Albero #7

Hai un incredibile carisma, che insieme al tuo infinito entusiasmo ti aiuta a portare avanti i tuoi progetti. I tuoi colleghi ti reputano una persona molto sicura e per questo ti danno molto valore.

Albero #8

Sei una persona intellettuale. Non esiste alcun compito che tu non riesca ad assolvere, i tuoi colleghi sanno che sei sempre disponibile per un consiglio. Ma attenzione: una cosa è chiara non sei portato per il lavoro fisico.

Albero #9

Sei abbastanza curioso e non hai paura di intraprendere un nuovo lavoro. Grazie a questa qualità puoi svolgere qualsiasi lavoro, anche quando non è nelle tue corde. Proprio perché sei versatile, riesci a lavorare con i colleghi e in gruppi.