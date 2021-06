Tecnica del pomodoro: il trucco per avere molto più tempo libero grazie a un timer

Tecnica del pomodoro, cos’è e perché applicare questo strumento semplice e rivoluzionario per aumentare la produttività, ottimizzare il tempo e stimolare la motivazione per mantenerla costante

Tecnica del pomodoro. Mai sentito parlarne? La “Pomodoro Technique”, ideata da Francesco Cirillo, serve per migliorare e ottimizzare la gestione del proprio tempo. Questo significa diventare più produttivi e concentrati. Quindi lavorare meno e, soprattutto, avere più tempo libero.

Ma come funziona esattamente? Tutto si svolge attraverso un timer, magari a forma di pomodoro, che scandisce con il suo suono piccoli blocchi di tempo da 25 minuti e brevi intervalli, aiutando ogni volta a raggiungere un obiettivo lavorativo prefissato. È così che, giura chi l’ha provata, si può resistere a interruzioni, concentrandosi sui propri compiti e assicurandosi di usare al meglio il tempo a disposizione.

Il metodo in breve: primo step, analizzare la giornata per identificare il tempo a disposizione. Determinare il numero di blocchi di 25 minuti di tempo (“Pomodori”). Quindi assegnare il lavoro ai suddetti blocchi. Nessuna singola attività può richiedere più di 3-5 Pomodori (in caso affermativo, è necessario suddividere l’attività in sotto-attività). Tra i vari Pomodori bisogna pianificare una brevissima pausa di 2-3 minuti, mentre dopo diverse ore bisogna pianificare una pausa più lunga. Quindi, durante la giornata lavorativa, ogni volta bisogna far partire il timer e registrare il lavoro svolto, in modo da poter modificare il piano iniziale e risolvere tutti i problemi che ostacolano la concentrazione sul compito per l’arco dei 25 minuti.

È un metodo molto semplice, facile da provare. Forse la chiave del suo successo sta nell’attribuire a un oggetto fisico, il timer a forma di pomodoro, la soluzione per eseguire diversi processi mentali fondamentali: finire un compito, resistendo alle interruzioni, concentrandosi sulla conclusione e monitorando i progressi compiuti. L’impostazione del timer e scrivere ciò che si farà durante il pomodoro incarnano la scelta di impegnarsi. Ciò che colpisce di più di questa tecnica è la sua capacità di aiutare a mantenere il delicato equilibrio mentale tra disciplina e flessibilità, essenziale per il pensiero produttivo. Altamente consigliato. O, come canterebbe Rita Pavone, “viva la tecnica del pomodoro!”.

Riassumendo:

Cos’è la Tecnica del Pomodoro

È un metodo per gestire al meglio il proprio lavoro e organizzare in maniera efficiente il proprio tempo.

All’inizio di ogni giornata scegliete le attività che volete svolgere e disponetele in ordine di priorità.

Ogni sessione di lavoro, di studio o qualunque attività da svolgere viene suddivisa in una sessione (pomodoro) di 30 minuti: 25 di lavoro e 5 di pausa.

Gli obiettivi della Tecnica del Pomodoro

Alleviare l’ansia legata al divenire.

Migliorare la concentrazione eliminando le interruzioni.

Aumentare la consapevolezza delle proprie decisioni.

Spronare al raggiungimento dei propri obiettivi.

Ottimizzare il metodo di lavoro o di studio.

Rafforzare la determinazione ad applicarsi con costanza nelle situazioni complesse.

Per approfondire, ecco il libro la tecnica del pomodoro

Qui un video che spiega il metodo:



Roberta Ragni