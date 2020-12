Le Hawaii offrono voli gratuiti a chi vuole trasferirsi facendo smart working

Avete sempre sognato di trasferirvi o visitare le Hawaii? Il sogno potrebbe diventare realtà. Lo Stato americano ha infatti lanciato il programma di residenza temporanea, ‘Movers and Shakas’, rivolto a chi lavora in smart working.

Il programma è stato ideato in collaborazione con scuole e imprese e prevede una serie di biglietti gratuiti di andata e ritorno per l’isola di Oahu. La candidatura va inviata entro il 15 dicembre collegandosi alla piattaforma ufficiale.

Un modo per contribuire alla ripresa economica del paese e alla diversificazione dell’economia, ha riferito Jason Higa, fondatore del gruppo, alla CNN.

Chi può aderire? Chi lavora da remoto e ha almeno 18 anni. I primi 50 selezionati partiranno per le Hawaii, ma anche i candidati inizialmente scartati potrebbero essere ripescati in futuro. I professionisti selezionati, una volta in loco, dovranno dedicare alcune ore a settimana a un’organizzazione non profit, sfruttando le proprie conoscenze.

Fra l’altro, le Hawaii oltre a essere una meta paradisiaca, hanno attualmente il tasso pro capite più basso di infezioni da COVID e sono quindi, secondo quanto sottolineano gli organizzatori del programma, uno dei luoghi più sicuri in cui vivere e lavorare.

Siete pronti a fare le valigie? Potete candidarvi qui.

FONTE: Movers and Shakas

Ti potrebbe interessare anche: