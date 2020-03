Rana: al via aumento degli stipendi e bonus babysitter di 400 euro per i suoi dipendenti

L’amministratore delegato del Pastificio Rana, Gian Luca Rana, continua a distinguersi per la sua generosità. Dopo aver donato 400.000 euro per l’acquisto di apparecchiature per la ventilazione assistita per gli ospedali del veneto, ora ha anche varato un piano straordinario di aumenti salariali per 2 milioni di euro per i suoi 700 dipendenti.

Maggiorazione dello stipendio del 25% per ogni giorno lavorato e un ticket mensile straordinario di 400 euro per le spese di babysitting. Queste alcune delle misure previste come speciale riconoscimento dell’impegno degli addetti dei cinque stabilimenti in Italia, che stanno garantendo la continuità negli approvvigionamenti alimentari.

Il piano, informa l’azienda in una nota, decorre retroattivamente dal 9 marzo e coprirà anche il mese di aprile. Verrà stipulata anche una polizza assicurativa a favore di tutti i dipendenti, compresi quelli in smart working, in caso di contagio da Covid-19, a integrazione del rafforzamento delle procedure di sicurezza e prevenzione già messe in atto dall’azienda.

L’annuncio delle misure per i dipendenti giunge proprio mentre in Francia alcuni grandi supermercati hanno istituito un bonus di mille euro per i propri dipendenti. Ma Rana ha fatto anche di più. E solo qualche settimana dopo la donazione milionaria al sistema sanitario del Veneto e ai suoi straordinari professionisti impegnati, con uno sforzo senza precedenti, a fronteggiare la diffusione del Coronavirus.

Le apparecchiature per la ventilazione assistita sono state destinate all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e all’Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, in provincia di Verona.

“In questo modo verrà quasi raddoppiato il numero di apparecchiature in dotazione presso le terapie intensive dei rispettivi ospedali e si potrà quindi garantire una pronta assistenza ai pazienti più gravi”, spiegava l’azienda.

Con questo piano aziendale, adesso, Gian Luca Rana da un supporto immediato e concreto ai suoi dipendenti, che eroicamente stanno continuando a lavorare.

Fonte: Giovanni Rana