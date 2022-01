Questo è il lavoro dei sogni per chi ama i cuccioli di cane

Per gli amanti degli animali il lavoro perfetto esiste veramente e lo si può fare negli Stati Uniti d’America

Ogni Paese del mondo ha il suo tenore di vita e un lavoro pagato meno in uno Stato può essere invece molto redditizio in un altro.

Buone notizie per coloro che sognano di lavorare a stretto contatto con gli animali e all’estero: in America ciò è possibile e con uno stipendio non indifferente rispetto ad esempio a quello che si guadagnerebbe nella nostra penisola.

Un dog sitter americano percepisce intorno ai 35.000 dollari all’anno. Molto dipende chiaramente dalla città dove si trova e da quanto alti siano gli stipendi o il costo della vita della zona. Tuttavia il guadagno è tale da poter considerare il portare a spasso il cane altrui come un lavoro da sogno tant’è che questa professione è stata inserita da Indeed, il motore di ricerca internazionale per chi vuole trovare lavoro, nella lista dei 25 lavori da sogno più comuni.

In alcuni casi l’accudire un cane non comporta solo il portarlo a spasso. Le mansioni possono spaziare da lunghe passeggiate nel verde con il cane a trascorrere persino l’intera giornata o tutta la notte con l’animale se la famiglia si trova lontano da casa. Tutti compiti che chi ama gli animali svolgerebbe con piacere, essendo sempre un lavoro per il quale bisogna avere una certa predisposizione.

Ma del resto, se avete a cuore gli animali, la proposta è senza dubbio allettante.

