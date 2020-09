Oltre duemila euro di bonus in busta paga a ottobre: così Ferrero premia i dipendenti per lo sforzo fatto durante la pandemia

Anche nell’anno funesto del Covid, che ha messo in ginocchio ogni settore produttivo, la Ferrero non si piega alla crisi. Il gruppo ha fatto sapere che a ottobre ci sarà un premio produzione di oltre 2mila euro nella busta paga dei dipendenti.

Ieri la Direzione aziendale Ferrero, dopo essersi incontrata con i sindacati in videoconferenza, ha reso noto l’importo dei premi PLO (premi legati ad obiettivi) destinati ai dipendenti per l’anno 2019/2020.

“L’importo massimo raggiungibile, per l’anno in corso, è di Euro 2.220,00 lordi ed è determinato dall’andamento di due parametri: il risultato economico, unico per tutta l’azienda (che concorre a determinare il 30% del premio), e il risultato gestionale (70% del premio) legato all’andamento specifico di ogni stabilimento/area” si legge nel comunicato ufficiale.