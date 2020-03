Auchan, Castorama, Carrefour e altri supermercati pagheranno un bonus di 1000 euro ai propri dipendenti in Francia

La richiesta era arrivata direttamente dal governo: pagare un bonus di 1000 euro ai loro dipendenti, dalle cassiere ai magazzinieri, costretti a lavorare nonostante la crisi del coronavirus. E le aziende hanno risposto. Sta accadendo in Francia, dove tutti i grandi gruppi hanno risposto presente alla chiamata: Auchan, Castorama, Carrefour, Intermarket.

L’appello del ministro dell’economia Bruno Le Maire era arrivato venerdì scorso e già domenica diversi grandi gruppi della grande distribuzione organizzata avevano annunciato il pagamento di un bonus esentasse di 1000 euro per i dipendenti presenti sul posto di lavoro. Un gesto simbolico, oltre che pratico, per riconoscere il merito di essere in prima linea nel mantenimento della catena di approvvigionamento del Paese, in pieno blocco per il Covid – 19.

Il gruppo Auchan è stato il primo ad annunciare la misura in favore di ben 65mila dipendenti: “Tutti gli addetti di negozi, magazzini, reparti, servizi di consegna a domicilio e sito di e-commerce” riceveranno il bonus, oltre a essere oggetto di una serie di misure di protezione, a partire dalle barriere di plexiglas per le casse. Ai dipendenti di Kingsfisher (società madre di Castorama e Brico Dépôt), verrà erogato un bonus anche per chi si occupa del ritiro degli ordini nei negozi e nei depositi per la consegna a domicilio della spesa.

BREAKING. La prime @AUCHAN_France de 1000 € concernera… 65 000 employés de l’enseigne. Soit 65 millions d’euros. C’est énorme ! Et même si ça n’en était pas le but, ça met qd même un peu la pression sur tous les autres… — Olivier Dauvers (@Dauvers70) March 22, 2020

Anche il Ceo di Carrefour, Alexandre Bompard, ha annunciato il rilascio di un bonus per tutti coloro che stanno lavorando sul campo (circa 85mila dipendenti) “in segno di riconoscimento per lo straordinario impegno”, ha detto a France 2. Il gruppo Les Mousquetaires (Intermarché) si aggiunge alla lista a sua volta, comunicando di aver messo in campo “una remunerazione annuale eccezionale di 1000 euro, i cui termini saranno discussi con le parti sociali”.

E in Italia? Non c’è traccia di provvedimenti simili, ai “nostri” eroi ed eroine che mandano avanti i supermercati, consentendoci di fare la spesa nonostante il lockout, spetta solo il bonus governativo di 100 euro, erogato ai dipendenti che hanno continuato a lavorare in sede nel mese di marzo, durante l’emergenza coronavirus.

Per i nostri “eroi dimenticati” nessun premio, nessuna barriera di plexiglass… al massimo qualche mascherina chirurgica.

Fonte: Le Parisien, LSA, France 2

Leggi anche: