Cerchi lavoro? Queste sono le posizioni più richieste dalle aziende nel 2022

Nuovo anno, nuovo lavoro? Se siete a caccia di una nuova occupazione, dovreste dare un’occhiata alla nuova classifica delle posizioni più richieste nel 2022 dalle aziende italiane. A stilarla ci ha pensato Randstad, la multinazionale olandese che si occupa di ricerca, selezione e formazione di risorse umane e rientra tra le più grandi agenzie per il lavoro. La società ha analizzato gli annunci, pubblicati all’inizio dell’anno, relativi alla ricerca di candidati. Se pensate che per tutte le 15 posizioni più ricercate serva la laurea, vi sbagliate.

Al primo posto si piazza la posizione di magazziniere, per cui Randstad ha al momento oltre 1200 posizioni aperte. Un ruolo sempre più richiesto anche per via dell’espansione e del boom dell’e-commerce. A seguire, tra i profili più richiesti, troviamo l’operaio metalmeccanico, (con quasi 900 posizioni aperte) che dimostra la vitalità del settore manifatturiero Made in Italy.

Al terzo posto, invece, si classifica l’infermiere, con 800 posizioni aperte. In questo momento di emergenza sanitaria, provocata dalla pandemia di Covid, si tratta di una figura ricercatissima, una delle più introvabili, insieme a quella dell’operatore sanitario (che si piazza in settima posizione).

La top 15 delle figure più richieste

Ecco quali sono le posizioni più ricercate sul mercato del lavoro italiano nel 2022 secondo la classifica realizzata da Randstand:

Magazziniere Operaio metalmeccanico/addetto al montaggio Infermiere Addetto al call center Impiegato amministrativo Operatore di macchine utensili Operatore sociosanitario Elettricista Sviluppatore Java Saldatore Operatore alimentare System administrator Addetto alle macchine legno Operatore pluriservizi nella Gdo/horeca Addetto all’help desk

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: