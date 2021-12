Ponti e festività del 2022: segnatevi le date rosse per staccare la spina nel nuovo anno

Tutti i giorni rossi da calendario del nuovo anno per potersi rigenerare e recuperare le energie durante il 2022

Il nuovo anno è ormai alle porte, ma con il suo inizio volgono anche a termine le tanto attese festività natalizie che hanno concesso a studenti e lavoratori una boccata d’aria ed una lunga pausa dal quotidiano.

Niente panico però perché il 2022 serba tante date rosse infrasettimanali, a partire proprio dai primi giorni dell’anno che consentono di organizzare weekend più lunghi, gite o semplicemente giornate all’insegna del relax e del riposo.

Ad ognuno il suo, ecco allora le festività ed i giorni rossi da calendario dell’anno che verrà:

Capodanno : sabato 1 gennaio

: sabato 1 gennaio Epifania : giovedì 6 gennaio

: giovedì 6 gennaio Pasqua: domenica 17 aprile

domenica 17 aprile Pasquetta : lunedì 18 aprile

: lunedì 18 aprile Festa della liberazione : lunedì 25 aprile

: lunedì 25 aprile Festa dei lavoratori : domenica 1 maggio

: domenica 1 maggio Festa della Repubblica : giovedì 2 giugno

: giovedì 2 giugno Ferragosto : lunedì 15 agosto

: lunedì 15 agosto Giorno dei Santi : martedì 1 novembre

: martedì 1 novembre Immacolata : giovedì 8 dicembre

: giovedì 8 dicembre Natale : domenica 25 dicembre

: domenica 25 dicembre San Silvestro: sabato 31 dicembre

L’Epifania è la prima succulenta occasione per godersi un weekend molto lungo. La Befana capita infatti di giovedì e con un solo giorno di ferie, o di riposo per gli studenti, si possono trascorrere 4 giorni lontano dal lavoro o dai libri. Un fine settimana così può esser pianificato anche per il 2 giugno. La Festa della Repubblica capiterà infatti allo stesso modo il giovedì.

Anche la Festa della liberazione permette di iniziare la settimana con una marcia in più ed un giorno di lavoro di meno, essendo di lunedì e sommandosi al sabato e alla domenica che la precedono, sono ben 3 i giorni di riposo di questo mese.

Nella stagione autunnale si ripresenterà l’occasione dei 4 giorni di vacanza con il ponte dei morti e con l’Immacolata, seppur Natale capiti di domenica, così come la Festa dei lavoratori.

Non solo per i turnisti, la cui settimana non prevede sabati e domeniche a casa, il tutto sta nel pianificare bene i giorni di ferie e gli orari di lavoro per approfittare dei ponti che il nuovo anno ci porta.

