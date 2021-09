Questa agenzia offre 1.300 dollari per vedere 13 film horror a ottobre

C’è tempo fino al primo ottobre prossimo per presentare la propria candidatura e provare a vincere il premio

La compagnia finanziaria FinanceBuzz sta cercando un Horror Movie Heart Rate Analyst, un vero e proprio critico cinematografico, ed è disposta a pagare 1.300 dollari al temerario che accetterà di vedere 13 film horror nel mese di ottobre. Si tratta di un sondaggio per capire se il budget speso per la realizzazione di un film dell’orrore ha inficia la sua ‘efficacia’ nello spaventare lo spettatore.

In concomitanza con l’arrivo di Halloween, il mese più spaventoso dell’anno, moriamo dalla voglia di sapere se i film horror molto costosi siano anche garanzia di spaventi più efficaci, rispetto a quelli realizzati con un budget ridotto – si legge nell’annuncio. – Aiutateci a scoprire se il budget di un film davvero influenza le vostre reazioni quando lo guardate.

Per monitorare le sue reazioni e capire se effettivamente il film horror stia facendo effetto, lo spettatore assoldato dall’agenzia dovrà indossare un braccialetto che misuri il battito cardiaco durante la visione dei film. Partecipare al sorteggio per sperare di vincere questa possibilità è facilissimo – basta registrarsi sul sito della compagnia, riempendo un form e spiegando perché si pensa di essere la persona più adatta per la sfida.

C’è tempo fino al 26 settembre per proporre la propria candidatura, mentre il vincitore sarà annunciato il prossimo 1 ottobre. Purtroppo i candidati devono risiedere negli Stati Uniti, quindi niente da fare per gli amanti dell’horror italiani.

Ma quali sono i 13 film da vedere? Si va da film prodotti con un budget limitatissimo (come per esempio Paranormal Activity, realizzato con appena 15.000 dollari ma che ha incassato più di 193 milioni al botteghino) a film decisamente più costosi (come Annabelle, costato alla produzione ben 6,5 milioni di dollari), proprio per osservare se la differenza di spesa possa corrispondere o meno a una differenza di qualità della pellicola. Ecco la lista completa:

Saw

Amityville Horror

A Quiet Place

A Quiet Place Part 2

Candyman

Annabelle

Insidious

The Blair Witch Project

Sinister

Get Out

The Purge

Halloween (2018)

Paranormal Activity

Largo quindi a pop-corn e divano e che lo spettacolo di paura abbia inizio!

Fonte: FinanceBuzz

