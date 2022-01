Matrice di Eisenhower: i 4 passi per gestire le priorità in base all’importanza e all’urgenza

Prende il nome da Dwight D. Eisenhower, presidente degli Stati Uniti d’America negli anni ’50, l’efficace sistema di gestione del tempo e delle priorità noto come Matrice di Eisenhower.

In cosa consiste? Si tratta di un metodo per ottimizzare il tempo suddividendo i vari compiti a seconda di due variabili principali, ovvero urgenza e importanza. Molto utilizzato in ambito professionale in quanto particolarmente efficiente.

Matrice di Eisenhower: cos’è e come funziona

La matrice di Eisenhower, rappresentata tramite una tabella suddivisa in quattro “quadranti”, aiuta a gestire meglio il tempo sia a livello personale che professionale. E viene spesso impiegata per organizzare il lavoro visto il suo elevato potenziale di efficienza.

Come funziona? Bisogna ordinare i compiti da svolgere secondo il grado di importanza e urgenza, termini che non vanno intesi come sinonimi.

Le cose urgenti sono quelle che richiedono immediata attenzione, oggettivamente prioritarie;

Le cose importanti sono quelle determinanti per raggiungere i propri obiettivi, non trascurabili, ma al tempo stesso meno "urgenti" rispetto alle prime in termini di tempo.

Una volta fatta questa suddivisione, i compiti vanno inseriti in uno dei quattro quadranti ed eseguiti in ordine di priorità.

Matrice di Eisenhower: come utilizzarla nella vita quotidiana

Per prima cosa fate un elenco dei vostri compiti e chiedetevi se sono urgenti, non urgenti, importanti o non importanti.

Quindi create una matrice e inserite ogni attività nel quadrante più appropriato.

Una volta fatta questa suddivisione, i compiti vanno inseriti nel quadrante corrispondente ed eseguiti di conseguenza. I quadranti come dicevamo sono in tutto 4:

Quadrante 1 per i compiti importanti e urgenti che vanno quindi eseguiti subito

per i che vanno quindi Quadrante 2 per i compiti importanti ma non urgenti che possono essere programmati ed eseguiti rapidamente

per i che possono essere Quadrante 3 per i compiti urgenti ma meno importanti che vanno affidati a qualcuno in grado di svolgerli rapidamente

per i che vanno in grado di svolgerli rapidamente Quadrante 4 per i compiti non urgenti o importanti che possono essere tralasciati se non del tutto eliminati

Potete farlo quotidianamente oppure ogni settimana o anche mensilmente, a seconda delle vostre esigenze. E non dimenticate che è utile per tutti i tipi di attività, sia sul lavoro che per gestire il tempo in modo ottimale in ambito personale.

