Il Lussemburgo verso il salario minimo pari a 2.200 euro al mese: è il più alto d’Europa

Il salario minimo sociale in Lussemburgo dovrebbe aumentare a 2.200 euro al mese a partire dal 1 gennaio 2021. Lo annunciano i portali locali che riferiscono il voto unanime del Parlamento dello scorso mercoledì 9 dicembre.

Era in discussione da tempo e sembra che si sia arrivati alla decisione definitiva: unanime sarebbe stato il voto del Parlamento lo scorso mercoledì per l’aumento del salario sociale minimo del 2,8% ma anche del reddito di inclusione sociale dal 1° gennaio 2021.

La proposta era stata avanzata diversi mesi fa e la questione era dibattuta anche nel contesto delle iniziative europee per far fronte alla crisi Covid-19, che continua a mietere vittime e a pesare come un macigno sulle economie di tutto il mondo.

“I più poveri e i più deboli sono anche i più vulnerabili durante una crisi – riferisce al Parlamento il ministro della Famiglia e dell’Integrazione Corinne Cahen secondo quanto riportato dal portale RTL 5minutes – Non dobbiamo dimenticare che se le persone guadagnano un po’ di più hanno un po’ più di soldi da spendere, il che significa anche un po’ più di soldi nelle casse dei piccoli commercianti”.

Il salario minimo dovrebbe dunque essere incrementato da 2.141,99 euro a 2.201,93 euro lordi mensili per i lavoratori non qualificati (quasi 60 euro mensili di aumento), mentre da 2.570,39 a 2.642,32 (aumento di 72 euro) per i lavoratori qualificati.

Secondo le stime, quasi il 15% di tutti i dipendenti è interessato dalle misure e in particolare delle 60.500 persone che percepiscono uno stipendio vicino al salario minimo sociale, circa 33.600 vivono in Lussemburgo, mentre 26.900 sono lavoratori frontalieri. A questi vanno aggiunti quasi 3.000 dipendenti pubblici.

Si attendono le conferme definitive del governo che dovrebbe convertire in legge attuativa a breve tutto il pacchetto appena votato.

Fonti di riferimento: RTL 5minutes / Governo Lussemburgo

