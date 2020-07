Le Barbados invitano le persone a lavorare dai Caraibi per un anno in smart working

Questo sì che è il posto di lavoro che avete sempre sognato! Il governo delle Barbados annuncia di voler accogliere per un anno sulla propria splendida isola coloro che lavorano da remoto. Da questo paradiso caraibico sarà possibile connettersi per 12 mesi e lavorare vista oceano.

Offrire la possibilità di fare smart working per risollevare le sorti della propria economia è di fatto la direzione verso cui si sta muovendo il Primo Ministro Mia Amor Mottley, pronta a “sfruttare” la nuova condizione lavorativa cui la pandemia ci ha costretti come occasione di rilancio turistico.

Anche qui, manco a dirlo, il settore ha infatti subito una rovinosa battuta d’arresto. Il turismo costituisce il 40% del PIL della Barbados e il 30% della forza lavoro e con le navi da crociera ferme e le compagnie aeree a terra, il comparto si è praticamente arrestato.

Il timbro di benvenuto

Così Mottley e il suo staff hanno proposto il “Barbados Welcome Stamp”, una sorta di Timbro di benvenuto della durata di 12 mesi per consentire ai visitatori la possibilità di lavorare in remoto dall’isola.

Il Primo Ministro Mia Amor Mottley spiega che il timbro, ora in fase di perfezionamento, consentirebbe alle “persone di venire e lavorare da qui all’estero, in modo digitale, in modo che le persone non debbano rimanere nel paesi in cui si trovano. Non devi lavorare in Europa, negli Stati Uniti o in America Latina se puoi venire qui e lavorare per un paio di mesi alla volta”.