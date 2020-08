iGreen e le Piante in Cubi di Legno, per diffondere l’amore per la natura attraverso la comunicazione e la creatività

Creare un micro giardino sulla scrivania dell’ufficio, sfruttare uno spazio ridotto per organizzare un’area verde anche nel più piccolo degli appartamenti metropolitani. Ma anche realizzare una bomboniera o un articolo promozionale che mostri concretamente l’impegno di chi la dona nel rispettare l’ambiente e sensibilizzi chi la riceve al rispetto per la natura.

Eco Cube: giardinieri provetti con le piante in cubi di legno

Un piccolo vaso cubico in pregiato legno di pino o ontano, contenente al suo interno i semi di fiori o piante: basta sollevare l’etichetta, mettere il cubetto in legno alla luce e innaffiare per veder germogliare in poche settimane un’ampia varietà di fiori e piante, dal basilico alla stella alpina, ma anche aloe vera, girasoli e molto altro.

Un concetto semplice ma innovativo, grazie a un formato che rende le piante in cubi di legno Ecocube perfette per ogni tipo di occasione e ideali per allestire uno spazio verde anche negli angoli più impensati.

E una volta cresciuta la piantina basterà travasarla estraendo il vasetto compostabile posto all’interno del cubetto e utilizzare il contenitore in legno come porta penne, porta matite o porta oggetti.

Un connubio perfetto tra design ed ecosostenibilità

Grazie alle loro dimensioni compatte e a un design lineare e sofisticato è possibile utilizzare gli Ecocube iGreen come articoli promozionali in occasione di eventi aziendali, come omaggio per clienti e partner commerciali, ma anche come bomboniere ecosostenibili. Il tutto facendo incidere date, nomi, Brand sul cubetto in legno e personalizzando la confezione in carta riciclata con colori, disegni & foto.

Design, attenzione per i materiali, praticità e rispetto per l’ambiente: sono queste le parole chiave su cui si fonda la filosofia di iGreen, start up specializzata nella distribuzione e produzione di articoli ecosostenibili e complementi d’arredo sia per le realtà aziendali che per la vita privata. Un’azienda giovane e innovativa, che mira a dimostrare come si possa essere ecosostenibili attraverso la creatività e la comunicazione senza rinunciare all’estetica e alla praticità.

iGreen Gadgets: diffondere l’amore per la natura attraverso la comunicazione e la creatività

Tutti i prodotti di iGreen Gadgets infatti, dagli arredi per fiere ed eventi realizzati in cartone, fino alle matite con semi matite con all’estremità una capsulina biodegradabile contenente semi, offrono un perfetto connubio tra linee moderne, facilità d’uso ed eco sostenibilità. Un modo utile e intelligente per diffondere l’amore per la natura che con iGreen Gadgets si arricchisce di una proposta creativa.

Creatività e Personalizzazione

Ogni articolo può essere interamente personalizzato grazie alla consulenza di creativi interni che sapranno aiutare a realizzare la customizzazione perfetta, rendendo gli eco oggetti pezzi unici.

In questo modo è possibile trasformare gli articoli ecosostenibili in bomboniere o in omaggi aziendali, ad esempio facendo stampare l’etichetta con i colori e il logo del proprio brand. Un’idea doppiamente smart per gli imprenditori che hanno così la possibilità di associare il proprio claim, il proprio imprinting, a un concetto positivo come il rispetto per l’ambiente, e ad un prodotto destinato a durare nel tempo e a lasciare il segno nella memoria di chi lo riceverà.