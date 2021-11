Si fa presto a dire etichette: 6 sorprendenti usi che ti faranno risparmiare a casa e al lavoro

Anche nella quotidianità possiamo salvaguardare l’ambiente. Infatti, scegliere chi si impegna da anni per offrire soluzioni semplici ed eco-sostenibili è pensare al futuro. Con le etichette Avery, a casa o al lavoro, possiamo organizzarci, decorare e spedire ovunque, senza rinunciare alla sostenibilità.

Sebbene il consumo consapevole stia acquisendo sempre maggiore rilevanza, l’usa e getta e la plastica vengono ancora utilizzati in maniera indiscriminata, inquinando suolo, aria, laghi e oceani. Ogni nostra azione, abitudine o scelta, anche quella più piccola, può contribuire a ridurre l’impatto ambientale e far cambiare direzione.

Avery lo sa, per questo aiuta chi preferisce prodotti con un impatto ambientale minimo a mettere in pratica i propri buoni propositi “green” tramite una vasta offerta di soluzioni ad alta performance, nel pieno rispetto dell’ambiente, fermando gli sprechi e trasformando i propri modelli di produzione, con tutta la garanzia di qualità dello storico brand di etichette adesive.

I mille usi delle etichette ecologiche

Non si tratta appunto solo di optare per un prodotto più rispettoso dell’ambiente – in carta riciclata al 100% o certificata FSC® e con inchiostri d’acqua –, scegliere Avery significa anche durabilità, resistenza e versatilità. A casa, in ufficio, per le attività di produzione o auto-produzione. Ecco alcuni consigli su come usare queste etichette ecologiche:

Un packaging green

Dal momento che il packaging svolge un ruolo fondamentale nell’esperienza di acquisto, determinando persino la decisione finale su un marchio, renderlo sostenibile non farà bene solo al nostro Pianeta, ma anche al vostro negozio. Inoltre, utilizzando etichette ecologiche affermerete il vostro compromesso con l’ambiente.

Le etichette in carta effetto cartone ad esempio, donano un aspetto naturale ai prodotti artigianali, perfette per etichettare pacchi, confezioni floreali, barattoli e tanto altro; o le etichette in carta bianca lucida, che danno un aspetto professionale a ogni tipo di creazione, oppure le etichette bianche rimovibili utili anche come chiudi pacco per le consegne a domicilio o per le confezioni regalo.

La posta ecologica

Spedire pacchi e buste in modo preciso, accurato e eco-friedly è possibile. Con le etichette bianche in carta riciclata al 100% o quelle certificate FSC®, ovvero prodotte con carta proveniente da foreste gestite. Ci sono anche le versatili etichette bianche in carta coprente BlockOut™ che permettono di riutilizzare i pacchi e le buste delle spedizioni, riducendo gli sprechi e risparmiando sia carta che denaro.

Ordine e praticità a casa

Uno dei trucchi per fare ordine è quello di etichettare le cose, e grazie alle opzioni di Avery, avrete l’imbarazzo della scelta per riorganizzare tutta la vostra casa. È un grande alleato specialmente per chi compra sfuso o auto-produce i propri articoli di cosmesi o alcuni prodotti alimentari. Non solo cucina e bagno, anche le stanze potranno essere più ordinate con queste etichette, permettendo a voi di scegliere come personalizzarle.

Ordine e praticità anche al lavoro

A casa o in ufficio, il vostro angolo di lavoro sarà molto più ordinato se si sfruttano le etichette Avery con creatività e immaginazione. Essendo di diverse forme e facilmente personalizzabili, diventano degli strumenti molto utili quando, avendo sempre un occhio di riguardo verso l’ambiente, dobbiamo catalogare i faldoni, le cartelline o i raccoglitori.

A scuola con le etichette ecologiche

Dai colori ai libri, a scuola – specialmente con il Covid – gli insegnanti chiedono tutto il materiale etichettato con il nome dello studente. Anche in questo caso potete fare una scelta rispettosa dell’ambiente e personalizzata scegliendo il disegno, il colore e la forma che più vi piace, senza inquinare.

Organizzare le giornate e non solo

Queste etichette ecologiche possono persino aiutarvi ad organizzare meglio la vostra agenda o il vostro Bullet Journal. Non si tratta soltanto di decorare, ma di arricchirli maggiormente facendoli diventare molto più intuitivi, aiutandovi ad organizzare meglio le vostre giornate senza difficoltà.

Facilmente personalizzabili

Ora che avete scelto le etichette ecologiche più adatte alle vostre esigenze, non sapete come personalizzarle? Nessun problema. Anche in questo Avery vi da supporto. Con il loro software gratuito Crea e Stampa Online potreste personalizzare e progettare le vostre etichette per poi stamparle in pochi minuti, risparmiandovi qualsiasi problema di stampa.

Per Avery, la sostenibilità è un impegno concreto verso l’ambiente e le persone. Per questo, oltre a produrre etichette con impatto ambientale minimo, mettono in atto politiche e iniziative per il rispetto del diritto dei lavoratori e politiche anti-spreco come l’eliminazione dall’ufficio dell’uso della plastica monouso. La sostenibilità dai piccoli gesti quotidiani ai prodotti che arrivano nelle vostre mani.