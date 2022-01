ENEA ricerca 60 diplomati e laureati a tempo indeterminato, nuovi concorsi 2022

L’Agenzia ENEA ha emesso nuovi bandi per assumere 60 figure. C’è tempo fino al 24 Febbraio 2022 per candidarsi

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile con sede centrale a Roma è alla ricerca di collaboratori tecnici, amministrativi, tecnologi e ricercatori da inserire nelle seguenti regioni: Lazio, Emilia Romagna, Campania, Basilicata e Piemonte in base ai profili richiesti.

L’ENEA ha recentemente indetto quattro bandi per assumere a tempo indeterminato il nuovo personale. Ogni concorso ha dei suoi requisiti specifici, oltre a quelli generali per l’ammissione alla selezione che sono:

possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

possesso di almeno due anni di esperienza lavorativa documentabile post-diploma, maturata, in

relazione al titolo di studio richiesto e coerente con la declaratoria concorsuale

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi Terzi, qualora

ricorrano le condizioni previste dall’art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

conoscenza della lingua inglese e della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti;

adeguata conoscenza della lingua italiana, solo per i cittadini stranieri.

C’è tempo fino al 24 febbraio 2022 per inoltrare la domanda compilata per via telematica, alla quale va allegata la seguente documentazione in formato PDF:

un elenco datato e sottoscritto dei titoli, accademici e professionali, eventualmente posseduti e

ritenuti più significativi in merito alla posizione per la quale si concorre, autocertificati dal

candidato: laurea triennale, magistrale, specialistica, dottorato di ricerca, abilitazioni, diplomi di

specializzazione, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento, borse di studio, premi,

riconoscimenti, brevetti ed ulteriori titoli di studio diversi da quello richiesto dalla posizione per

la quale si concorre:

un documento d'identità in corso di validità;

copia dell’eventuale permesso di soggiorno o attestazione dello status di rifugiato o di protezione

sussidiaria per i cittadini extracomunitari;

copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di ammissione pari a 10,00 euro, non rimborsabile per alcun motivo.

É possibile iscriversi ai bandi di interesse sulla apposita piattaforma ENEA o tramite SPID, in ogni caso ciascun candidato dovrà disporre di un indirizzo PEC.

Fonte: ENEA

