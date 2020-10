DecretoRistori: sarà di 600 o 1000 euro. Ecco chi ne avrà diritto da novembre

In arrivo un nuovo indennizzo per le categorie penalizzate dal nuovo DPCM, che ha inasprito le misure di contenimento per limitare i contagi. Oggi il premie Conte e il Ministro dell’economia Roberto Gualtieri hanno incontrato virtualmente le associazioni di categoria che rienteranno nel cosiddetto “Decreto Ristori”. Ecco di che si tratta e chi potrà richiederlo.

Un contributo pari a 600 o 1000 euro, che potrebbe arrivare già nel mese di novembre. I destinatari saranno i lavoratori fortemente penalizzati dalle ultime misure introdotte domenica col nuovo DPCM.

“In vista dell’approvazione del cd. “Decreto Ristori” in Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il Ministro dell’economia e finanze, Roberto Gualtieri, oggi hanno avuto un confronto, in video collegamento, con i rappresentanti delle categorie penalizzate dalle misure del Dpcm del 24 ottobre e beneficiarie degli indennizzi. Il primo incontro, a cui era presente anche il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Casartigiani. Successivamente sono stati ascoltati i vertici di Coni, Comitato Italiano Paralimpico, Federnuoto e associazioni di gestori di impianti sportivi, palestre e piscine. Presente il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. In serata, alle ore 19, il Presidente Conte, il Ministro Gualtieri e il Ministro per i Beni e le Attività culturali, Dario Franceschini, incontreranno i vertici di Agis, Anec e Anica” si legge nel comunicato ufficiale del Governo.

#DecretoRistori, è iniziata la riunione in videocollegamento del Presidente Giuseppe Conte e dei Ministri Roberto… Posted by Palazzo Chigi – Presidenza del Consiglio dei Ministri on Tuesday, October 27, 2020

A chi spetta

Come si può intuire dagli annunci del Governo e dalle parole di Conte durante la conferenza stampa di domenica, le categorie a cui dovrebbe andare il nuovo bonus introdotto dal Decreto Ristori dovrebbero essere in primo luogo i lavoratori stagionali del turismo. A seguire, ne dovrebbero usufruire anche i lavoratori dello spettacolo, penalizzati dalla chiusura di teatri, cinema e sale concerto. Infine, il bonus dovrebbe sostenere anche i lavoratori intermittenti dello sport, e i gestori di piscine e palestre ma anche bar e ristoranti.

A quanto ammonta

Non si sa ancora con certezza l’importo del nuovo bonus, che dovrebbe essere di 600 o di 1000 euro. Alcune di queste categorie avevano già usufruiti di altri aiuti, come il bonus una tantum erogato a maggio per gli stagionali del turismo, allora pari a 1000 euro. Diverso l’importo per i lavoratori dello spettacolo, che avevano ottenuto un bonus una tantum di 600 euro. E’ probabile dunque che verranno confermati gli stessi importi.

Indennità Covid-19

Intanto nei giorni scorsi, l’Inps ha attivato il servizio per la presentazione delle domande del prececente bonus, rivolto ad alcune di queste categorie e in particolare:

stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;

intermittenti;

autonomi occasionali;

incaricati di vendita a domicilio;

lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;

lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro;

lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Questa misura di sostegno però era stata introdotta ad agosto dal decreto-legge 104/2020, e prevede l’erogazione di una indennità onnicomprensiva pari a mille euro.

“Coloro che hanno già beneficiato di indennità Covid-19 e che rientrano nelle suddette categorie di lavoratori, anche a seguito di riesame con esito positivo, non devono presentare domanda per l’indennità onnicomprensiva, in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS” si legge nel comunicato ufficiale dell’Istituto.

In attesa di saperne di più sul nuovo bonus introdotto dal Decreto Ristori, tali categorie di lavoratori possono richiedere l’Indennità Covid-19 dalla pagina dedicata dell’Inps

Per leggere il testo del decreto del 24 ottobre clicca qui

Fonti di riferimento: Governo

