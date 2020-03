Decreto Cura Italia in GU: il testo. Congedo 15 giorni, rimborsi biglietti, cassa integrazione in deroga

Stop alle rate dei mutui, congedo parentale di 15 giorni al 50% della retribuzione per i genitori che hanno figli minori di 12 anni (o in alternativa un bonus baby sitter), maxi finanziamento per la cassa integrazione, 100 euro in busta paga per chi è costretto a lavorare, 600 euro per il mese di marzo per i liberi professionisti, partite Iva, impossibilitati a a lavorare. Rimborso per i biglietti annullati. Ma nessuno stop alle bollette, tranne che nella zona rossa.

Il decreto legge “Cura Italia” (Decreto legge 17 marzo 2020, n.18) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo (100 pagine, 71 articoli) entra in vigore da oggi, martedì 17 marzo, e conferma le misure prese per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e il sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese.

Ora serviranno i decreti attuativi per conoscere nel dettaglio l’applicazione.

Per scaricare il testo completo del decreto Cura Italia, clicca qui.

Per il link alla Gazzetta ufficiale clicca qui

