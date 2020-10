Coronavirus, si cercano medici, infermieri, assistenti sanitari e personale amministrativo: ecco come partecipare

Nell’ambito dell’emergenza coronavirus, la Protezione Civile, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato online i bandi per reclutare 1500 unità di personale medico e sanitario e 500 addetti amministrativi a supporto delle strutture sanitarie territoriali impegnate nella gestione del contact tracing.

Sarà possibile partecipare alla selezione compilando il form, già disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, fino alle ore 19 del 26 ottobre 2020. Nello specifico, alla manifestazione di interesse per 1500 unità di personale da impiegare a supporto delle strutture sanitarie territoriali impegnate nell’esecuzione dei tamponi, potranno partecipare medici, infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione e studenti universitari in discipline infermieristiche e sanitarie.

Le 500 unità che saranno impiegate per il supporto amministrativo delle attività di contact tracing, saranno invece scelte tra soggetti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di patente europea ECDL. La partecipazione per entrambe le procedure è consentita solo per la Regione di residenza o dimora.

Al termine della procedura selettiva, il Dipartimento redigerà un apposito elenco su base regionale che sarà pubblicato sul sito dipartimentale e trasmesso alle Regioni e alla Province autonome che, previa verifica dei requisiti, provvederanno al conferimento degli incarichi. Ecco gli avvisi:

Professioni sanitarie

Sei un medico abilitato non specializzato, un infermiere, un assistente sanitario o un tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o ancora uno studente iscritto al terzo anno dei corsi di laurea triennali in infermieristica, assistenza sanitaria, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ed in regola con i crediti formativi universitari previsti dal tuo piano di studi? Il tuo aiuto è importante per l’emergenza Coronavirus. Per il rinforzo della medicina territoriale impegnata nel contenimento dell’emergenza COVID-19, al fine di garantire l’operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (contact tracing), è stata avviata la procedura per individuare 1.500 unità di personale disponibile a prestare attività di supporto nelle strutture sanitarie territoriali (indicativamente, n. 300 medici, n. 1000 tra infermieri, assistenti sanitari e tecnici della prevenzione, n. 200 studenti). Se vuoi dare il tuo contributo, compila il form entro le ore 19:00 del 26 ottobre 2020 e dai la disponibilità a prestare la tua attività.

Amministrativi

Sei un diplomato tra i 18 e 30 anni e hai la patente europea ECDL? Il tuo aiuto è importante per l’emergenza Coronavirus. Per il rinforzo della medicina territoriale impegnata nel contenimento dell’emergenza COVID-19, al fine di garantire l’operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (contact tracing), è stata avviata la procedura per individuare 500 addetti all’attività amministrativa disponibili a prestare attività di supporto nelle strutture sanitarie territoriali nelle funzioni di data entry e per ogni attività correlata. Se vuoi dare il tuo contributo, compila il form entro le ore 19:00 del 26 ottobre 2020 e dai la disponibilità a prestare la tua attività.

Fonte: Dipartimento Protezione civile

