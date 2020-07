Congedi parentali: estesi al 31 agosto e fruibili a ore con il Decreto Rilancio

Ieri il Senato ha finalmente approvato il Decreto Rilancio, diventato ufficialmente legge. Tra le conferme arrivate anche quella per gli aiuti alle famiglie e i congedi parentali, estesi fino al 31 agosto.

Con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessuna astensione, il Senato ieri ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il ddl n. 1874, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 che aveva già ottenuto il via libera dalla Camera.

Tra le altre conferme, oltre al bonus auto e moto e all’ecobonus al 110% per il risparmio energetico, arriva anche quella relativa al congedo parentale straordinario. Come già anticipato, il contedo spettà ai genitori di figli fino a 12 anni. Il congedo è pari a 30 giorni e potrà essere usato fino al 31 agosto, con una retribuzione fino al 50%, quindi un mese in più rispetto a quanto previsto finora.

Inoltre i Comuni dovranno usare i 150 milioni aggiuntivi stanziati con il decreto per organizzare e pensare a centri estivi per i bambini fino a 3 anni e per i più grandi. La fascia di età è stata infatti modificata, passando da 3-14 anni a 0-16 anni.

“Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo”.

Si legge inoltre nel testo trasformato in legge che i periodi di congedo dovranno essere utilizzati in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, tranne nei periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Qui il testo definitivo approvato dal Senato

Fonti di riferimento: Senato

