Cercasi ranger sull’isola scozzese di Handa. Ci sono ancora 10 giorni per candidarsi

La meravigliosa e selvaggia isola di Handa, a largo della costa occidentale scozzese, è alla ricerca di un ranger. Ecco l’annuncio.

La riserva naturale dell’isola di Handa, lungo la costa scozzese del Sutherland, ha pubblicato una interessante inserzione di lavoro, con tanto di alloggio incluso nell’offerta.

Ranger della fauna selvatica sull’isola scozzese, questa è la descrizione della posizione lavorativa per la quale è necessario avere la patente ed essere automuniti affinché sia possibile raggiungere e monitorare tutti i punti lungo le coste dell’isola. Il candidato dovrà svolgere compiti che spaziano dal controllo della fauna, al coordinamento del team dei volontari, compresa l’organizzazione delle attività in loco.

Niente paura per l’alloggio poiché l’isola mette a disposizione un cottage per tutto il periodo interessato che va da marzo a settembre 2022.

Se sei interessato all’offerta, qui trovi tutti i requisiti necessari per fare domanda. Un’occasione unica per tutti gli amanti e studiosi della natura tra paesaggi scozzesi mozzafiato e una varietà di specie marine non indifferente.

Fonte: Scottish Wildlife trust

