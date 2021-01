AAA: cercasi coppia di guardiani per questa isola remota dell’Irlanda

Sono aperte le candidature per un lavoro strepitoso: sulla Great Blasket Island, un’isola remota al largo della famosa Wild Atlantic Way, vicino alla costa della contea di Kerry, in Irlanda, si cercano due guardiani. C’è tempo fino al 22 gennaio per mandare la propria candidatura.

A lanciare l’appello sono Billy O’Connor e la sua compagna Alice Hayes, che possiedono tre cottage e una caffetteria sull’isola e sono pronti ad esaminare le richieste provenienti da ogni parte del mondo. Ma attenzione! La Great Blasket Island – o An Blascaod Mór (nome in irlandese) è sì la principale di un gruppo di sei isole che si trovano a circa tre miglia dalla costa della penisola di Dingle, ma qui non c’è né acqua corrente calda né elettricità!

Dimora di diverse specie animali, marine e vegetali, l’isola rimane una delle più iconiche d’Irlanda, essendo stata abitata per secoli da una piccola comunità che seguiva i metodi tradizionali di agricoltura, pesca e tessitura.

Con una superficie di 1.100 acri di terreno incontaminato e in gran parte montuoso, l’isola di Great Blasket è lunga circa quattro miglia e larga mezzo miglio: in ogni suo angolo si “respira” la storia irlandese e si gode di un ambiente naturale incontaminato.

Il lavoro consiste nel gestire la caffetteria e quattro cottage che vengono affittati ai turisti, il che significa occuparsi del check-in e check-out degli ospiti, servire il tè o il caffè ai visitatori e fare le pulizie sia delle stanze sia del locale, ecco perché la coppia (o i due guardiani singoli) dovranno essere persone responsabili, affidabili e dotate di tanta buona volontà. Nell’alta stagione, che va da giugno ad agosto, la coppia sarà aiutata da alcuni volontari in cambio di ospitalità. Il lavoro durerà da aprile a ottobre 2021 e comprenderà vitto e alloggio in una camera doppia che si trova sopra il bar. È richiesta la conoscenza della lingua inglese. Il compenso sarà discusso personalmente con i proprietari.

Per altre informazioni potete inviare una mail a [email protected], mentre questo è il link dove inviare la vostra candidatura entro il prossimo 22 gennaio.

