Ami il vino? Questa cantina offre 10mila dollari al mese per lavorare e vivere senza affitto in California

Ti piacerebbe trasferirti in California, gustare ottimi vini ed essere pure pagato per farlo? Potrebbe essere l’occasione giusta per esaudire il tuo desiderio. Murphy-Goode Winery offre 10mila dollari al mese per lavorare e vivere senza affitto nel paese per un anno.

Il candidato ideale, come ha specificato l’azienda vinicola a conduzione familiare, deve “prendere la vita un sorso alla volta“. E in un video di presentazione dovrà spiegare per quale motivo ritiene di essere la persona giusta per questo lavoro dei sogni. Inoltre deve avere almeno 21 anni, essere un residente legale degli Stati Uniti ed essere autorizzato a lavorare negli Usa.

Una volta selezionato, la cantina lo aiuterà a trovare la propria strada nel mondo del vino. E per riuscirci, nei primi mesi le mansioni lavorative saranno volutamente vaste.

Altre potenziali mansioni lavorative saranno l’acquisizione di conoscenze sui vigneti, le operazioni di cantina e l’apprendimento del mondo dell’e-commerce.

I candidati possono candidarsi fino al 30 giugno e il lavoro inizierà a settembre.

FONTE: murphygoodewinery

Leggi anche: