Bonus pagamenti elettronici: si parte il 1° dicembre. Tutte le novità

Bonus bancomat, arrivano alcune novità. Nei giorni scorsi, il Garante della Privacy ha dato il via libera allo schema di regolamento trasmesso dal Ministero dell’economia. Si parte il 1° dicembre ma con alcune novità.

Dal provvedimento del Garante per la Privacy pubblicato il 14 ottobre 2020 infatti sono emerse alcune novitù che riguarderanno il bonus pagamenti elettronici. Alcune delle indiscrezioni risultano confermate. Tra queste l’utilizzo dell’app IO per registrarsi all’operazione cashback.

Cos’è il bonus bancomat

Si tratta di un provvedimento del Governo che mira a incentivare l’uso dei pagamenti con bancomat e carte nei negozi fisici e a scoraggiare quello del contante per combattere l’evasione fiscale. Per i pagamenti effettuati con le carte infatti si potrà ottenere un rimborso pari al 10% della spesa effettuata fino a un massimo di 3mila euro all’anno. Ad averne diritto saranno le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, e fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.

Inserita all’interno del decreto agosto, la nuova misura partirà il 1° dicembre prossimo e secondo la nuova formulazione non serviranno 50 operazioni in un semestre ma ne basteranno 10. Dal 1° al 30 dicembre ci sarà una fase transitoria in cui verranno premiati solo i contribuenti che effettueranno un certo numero di transazioni. Ma una volta a regime, il cashback sarà del 10% su un massimo di 1.500 euro per semestre, quindi 150 euro e 300 euro all’anno.

Il rimborso, sulla base delle transazioni effettuate e comunicate tramite l’App IO, sarà accreditato direttamente sul conto corrente.

App IO

Secondo lo schema presentato dal Ministero dell’economia, gli utenti avranno a disposizione due opzioni: aderire al Programma cashback tramite l’App IO oppure scegliere attraverso banche o società che emettono carte di pagamento. In questo caso, i dati personali e quelli delle carte di pagamento scelte per aderirire a Cashback saranno comunicati alla PagoPA S.p.a.