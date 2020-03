Bonus 600 euro alle Partite IVA: le misure approvate per i lavoratori autonomi

E’ finalmente arrivato il tanto atteso decreto Salva Italia, o Decreto marzo, finalizzato ad aiutare lavoratori e famiglie in grave difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus.

Il decreto ha ottenuto l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri poche ore fa e, come era stato annunciato, gli aiuti riguarderanno non solo i lavoratori dipendenti ma anche Partite Iva e autonomi. Per i liberi professionisti, il Governo ha stanziato circa 3 miliardi di euro per il periodo di inattività e deciso anche la sospensione dei contributi previdenziali.

Quello che viene offerto a professionisti ed autonomi è sostanzialmente un’indennità (una tantum) di 600 euro.

A chi spetta l’indennità

Il decreto del 16 marzo 2020 prevede una specifica indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago, professionisti, partite Iva, stagionali, settore agricolo, turismo e stabilimenti termali, spettacolo.

Verrà riconosciuta un’indennità di 600 euro (che non concorre alla formazione del reddito) a:

chi ha una Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020

ai lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla stessa data

Tutte le categorie devono essere iscritte alla Gestione separata, non essere titolari di pensione e non essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Le misure adottate dal governo per il mese di marzo, potrebbero poi essere rinnovate anche ad aprile, a seconda di come evolverà la situazione dell’emergenza coronavirus.

Come richiedere l’indennità

Il bonus da 600 euro sarà erogato dall’Inps, bisognerà dunque farne richiesta, tramite apposita domanda, all’Istituto di previdenza sociale che si occuperà anche di monitorare il rispetto del limite di spesa previsto dal decreto.

“Siamo consapevoli che questo decreto non basterà (…) Domani dovremo già predisporre nuove misure”ha dichiarato il premier Conte nella conferenza stampa che ha annunciato l’approvazione del cosiddetto Salva Italia.

Fonte: Governo