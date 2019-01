Trovare un lavoro è difficile per i giovanissimi figuriamoci per gli over 40 rimasti senza occupazione per via della crisi. Ma c’è un’azienda che ha deciso di andare controcorrente e di assumere proprio queste persone in difficoltà.

Parliamo di Mr Kelp, un’azienda che si occupa di pulizie e piccole riparazioni, dal giardinaggio alla ristrutturazione fino alla gestione della posta e delle utenze all’interno di condomini, immobili, negozi a Firenze.

Chi risponde al telefono e poi arriva a casa a risolvere i problemi è proprio un over40, ovvero un ex disoccupato invisibile, colui che non più giovanissimo si è ritrovato senza lavoro perché magari l’azienda ha chiuso per via della crisi.

Così, mentre nel resto del mondo, si cercano under30, Mr Kelp assume a tempo indeterminato solo chi è vittima del precariato, della crisi, di un licenziamento o di un fallimento aziendale, tanto per citare alcuni esempi.

Oggi lavorano qui circa venti persone, una sorta di rinascita per chi pensava che ormai fosse tutto perduto.

"Fino da subito abbiamo optato per assunzioni che privilegiassero l’inserimento di donne e uomini che avessero perso il proprio lavoro o dovuto cessare la propria attività a causa della crisi Vogliamo dare opportunità a persone sui cinquanta che si trovano in grande difficoltà, aiutandole ad inserirsi nuovamente nel mondo del lavoro", spiega Alessandro Marzocca, uno dei tre fondatori di Mr Kelp assieme Simone Orselli e Serena Proferi.

I cosiddetti ‘troppo vecchi’ sono figure specializzate, qualificate, come ad esempio Massimo, cinquantaseienne neo assunto nell’azienda di tuttofare.

"Avevo un’azienda che è stata spazzata via dalla crisi, ho pensato che per me non ci sarebbe stato più spazio nel mondo del lavoro. Oggi posso dire che la scommessa è vinta", spiega Massimo.

Insomma non è mai troppo tardi per ricominciare!

Dominella Trunfio

