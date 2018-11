Nuove assunzioni da parte di Ferrovie dallo Stato, alla ricerca di giovani con varie competenze. Sono gli ingegneri i più cercati. Ecco quali sono i requisiti e come presentare la propria candidatura.

C'è tempo fino al 2 dicembre per provare a farsi assumere a tempo indeterminato da Ferrovie dello Stato. Occorre innanzitutto inviare la propria candidatura, poi superare le prove online, una vera e propria selezione digitale, e infine partecipare al Recruiting Day, fissato per il 20 dicembre, dalle 8.30 alle 18.30 a Roma.

"Cerchiamo persone dinamiche e brillanti per garantire la migliore qualità di servizio in termini di capillarità territoriale nazionale, puntualità, sicurezza e comfort, ponendo il passeggero sempre al centro di ogni nostro processo decisionale" si legge nell'annuncio.

Saranno presi in considerazione anche i laureandi entro dicembre 2018.

Ecco le figure ricercate, i requisiti e le sedi:

Railway certification ISO 55001 engineer

La figura richiesta è un neolaureato che lavorerà come supporto nella predisposizione della documentazione durante le fasi di pre assessment e nello sviluppo del self assessment maturity model.

Occorre essere in possesso di laurea magistrale in Ingegneria gestionale e di un livello di inglese B2 certificato. La sede di lavoro in questo caso è Roma e la società è Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Interior designer

Trenitalia per la sede di Firenze cerca interior designer che sappiano occuparsi di rilievo di oggetti tridimensionali e reverse design/engineering (anche mediante impiego di scanner 3D/stampanti 3D), disegno tecnico di particolari di arredo ferroviario, modellazione 3D di particolari di arredo ferroviario e ambienti ferroviari completi;esecuzione di render fotorealistici, fotoritocco e grafica decorativa.

Per partecipare alla selezione occorre essere in possesso di una delle seguenti lauree: Interior Design, Architettura, Disegno industriale o campi similari pertinenti e avere esperienza pratica con AutoCAD, Photoshop, Ai, Key shot, Catia, Cinema 4D, Rhino, 3D studio max o equivalenti. Anche in questo caso occorre una conoscenza di inglese almeno a livello B2 del quadro di riferimento europeo. Titolo preferenziale sarà anche un Master in Transportation Design in ambito industrial design o conoscenza/esperienza sulla tecnica ferroviaria.

Mainteinance engineer

Per la sede di Vicenza, Trenitalia è alla ricerca di un ingegnere meccanico neolaureato per la programmazione e la gestione operativa delle attività di produzione in ambito rotabili e componenti.

Occorre essere in possesso di una laurea magistrale in ingegneria meccanica ma avere anche conoscenze di Meccanica applicata all’industria, di prodotti utilizzati in ambito simulazione per collaudi, di sistemi di automazione, di disegno tecnico, Cad 3D e inglese a livello B2.

Rolling stock Engineer

Per la sede di Firenze, Trenitalia è alla ricerca di un ingegnere in possesso di laurea magistrale in ingegneria informatica, elettronica o delle telecomunicazioni con conoscenze progettuali di sistemi di potenza, comunicazione, controllo o di elaborazione dati e inglese almeno a livello B2.

Costituirà titolo preferenziale anche la conoscenza di: big data analytics, pattern recognition, model identification, predictive modeling, machine learning, cluster analysis, time-series analysis.

Site Manager Assistant

Per le sedi di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Italferr è alla ricerca di ingegneri neolaureati per affiancare e supportare il Direttore lavori nelle attività di cantiere.

Occorre essere in possesso di laurea magistrale in ingegneria industriale (Elettronica, elettrotecnica o meccanica), conoscere i sistemi di ingegneria ferroviaria, i processi di costruzione e tecnologie dei materiali e di inglese a livello B2.

Francesca Mancuso