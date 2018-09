Siete amanti dello sci e dello snowboard? Allora potreste essere i candidati ideali per questo lavoro da sogno che vi permetterà di viaggiare per due mesi in tre continenti con uno stipendio niente male.

Ski.com ed Epic sono alla ricerca di uno sportivi che ama la montagna, lo sci e lo snowboard e che sia disposto a viaggiare per due mesi promuovendo resort di lusso e servizi ad alta quota. Il tutto con uno stipendio di 10mila dollari totali, circa 8600 euro.

La figura è quella dell’ambassador, che ormai sembra andare per la maggiore tra le compagnie aeree e di viaggi, che dovrà promuovere 18 mete sciistiche «Epic Pass» con relativi resort.

Anche in questo caso, per essere il candidato ideale bisogna avere un animo social ed essere predisposti a conoscere nuova gente e fare nuove avventure. L’annuncio parla di viaggiare per due mesi, in tre continenti, in sette Paesi diversi ovvero Stati Uniti, Canada, Giappone, Italia, Francia, Austria e Svizzera.

Come candidarsi

Per candidarvi c’è tempo fino al 15 ottobre e bisogna inviare un video di 60 secondi che spieghi perché siete la persona giusta. Come dicevamo servono buone capacità comunicative e predisposizione alla vita notturna after ski.

Durante i due mesi (gennaio e febbraio 2019) le spese saranno coperte, si volerà con United Airlines e l’ambassador avrà a disposizione attrezzature sportive e tecnologiche, inclusa una GoPro per le riprese.

Pronti a candidarvi?

Cliccate qui

Dominella Trunfio