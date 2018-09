Stop alle aperture domenicali e festive liberalizzate ad attività commerciali entro l’anno. Lo ribadisce il ministro dello Sviluppo economico Luigi di Maio, alla Fiera del Levante. ‘Approveremo una legge con turnazioni e orario che non sarà più liberalizzato’. E la decisione spacca in due il Paese.

Un tema caldo quello delle aperture domenicali degli esercizi commerciali che con il governo Monti aveva visto il suo exploit. Ma adesso secondo Di Maio, il registro deve cambiare con una manovra che annullerebbe la precedente decisione di tenere aperti indiscriminatamente i negozi tutte le domeniche.

Come sempre il ministro utilizza Facebook per informare gli italiani e nel corso di una diretta da Bari, spiega:

Il tutto perché:

"L'orario degli esercizi commerciali non può più essere liberalizzato come fatto dal governo Monti perché sta distruggendo le famiglie italiane. Bisogna ricominciare a disciplinare gli orari di apertura e chiusura".

In attesa della commissione Attività produttive alla Camera che giovedì prenderà in esame i disegni di legge sulla chiusura domenicale, l’Italia si divide tra favorevoli e contrari così com’era stato all’epoca del cosiddetto decreto ‘Salva Italia’ varato da Monti e che aveva introdotto la discrezionalità nell’apertura di domeniche e festivi.

All’articolo 31 del decreto si legge: “Le attività commerciali e somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza il rispetto di orari di apertura e di chiusura, dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio".

Una norma che il nuovo disegno di legge della maggioranza vorrebbe spazzare via reintroducendo un nuovo quadro di regole affidato a comuni e regioni che potranno fissare un massimo di otto/dodici aperture straordinarie all’anno. In pratica, verranno limitate le aperture domenicali con delle regole di turnazione.

"Ridiscutere con atteggiamento non ideologico il ruolo della distribuzione è un primo passo importante e condivisibile. Partire, quindi, da una regolamentazione minima e sobria per le chiusure festive attraverso il dialogo con le rappresentanze è una via percorribile e imprescindibile", dice in una nota Enrico Postacchini, delegato per le Politiche commerciali di Confcommercio.