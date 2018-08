Siete amanti dei gatti? Bene, è il vostro giorno fortunato! Vi piacerebbe circondarvi di oltre cinquanta splendidi felini, magari in una località greca da favola? Sì, è decisamente il vostro giorno fortunato.

Udite udite: l'associazione God's Little People Cat Rescue, situata sull'isola di Syros, ha pubblicato un annuncio di lavoro molto particolare: il santuario dedicato ai gatti, infatti, sta cercando qualcuno che possa prendersi cura di ben cinquantacinque felini.

L’unico requisito necessario è quello di trasferirsi, per un periodo minimo di sei mesi, nell’isola di Syros, appunto, appartenente alle Cicladi, famosa per il suo capoluogo, Ermopoli, città funzionale e moderna. Un’isola di straordinaria bellezza, in cui – a farla da padrona – è l'anima più autentica della Grecia, con spiagge da favola e un mare cristallino.

Ma c’è ancora una cosa che dovete sapere: oltre a vivere circondata da tanti dolci felini, la persona assunta percepirà uno stipendio e vivrà in un appartamento con giardino privato.

È o non è un sogno? Se siete pronti a lasciare tutto e a trasferirvi in un’isola incantevole, se amate i gatti e volete prendervene cura: la Grecia e cinquantacinque gattini aspettano solo voi!

Qui potrete trovare tutte le informazioni e come candidarvi.

Basilio Petruzza

Fonte Foto: Facebook