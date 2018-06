Lavorare in mezzo alla natura, in una casa sull'albero. Cominciate pure a provare invidia per i dipendenti Microsoft, ai quali è stato messo a disposizione un insolito spazio di lavoro, alcune splendide case sull'albero immerse nel verde.

I nuovi spazi per le riunioni all'aperto secondo Microsoft aiutano i dipendenti a connettersi con l'ambiente e anche l'un l'altro. Per raggiungerli occorre fare una piacevole passeggiata all'aria aperta su una rampa di accesso rialzata e accessibile. Nella parte superiore, un cancello di legno si apre e rivela un ponte sospeso da travi di legno. Nell'area aleggia un profumo di menta e pino mentre due tende da sole sporgono dai tronchi degli alberi, offrendo ombra ai dipendenti.

A dominare la scena però è un abete di Douglas, al cui interno si trova una sala riunioni.

La casa sull'albero è uno dei tre nuovi spazi per riunioni organizzati dal famoso costruttore Pete Nelson di Nelson Treehouse and Supply presso il quartier generale di Microsoft, a Redmond. Quest'ultimo ha dato il via al progetto trascorrendo la sua prima giornata nel sito "connettendosi con gli alberi" per ore.

“I soliti suoni aziendali di porte che sbattono, teleconferenze e tacchi sul cemento si dissolvono. Un vento autunnale spazia tra i rami color smeraldo. Di tanto in tanto, una pigna cade sul ponte con un tonfo leggero. Un improvviso rumore rompe il dolce silenzio mattutino: uno scoiattolo che si arrampica per la colazione carica tra le braccia della cicuta vicina e del cedro rosso occidentale. Benvenuti in un nuovo tipo di spazio di lavoro che aiuta i dipendenti a trarre beneficio dal potente impatto della natura su creatività, concentrazione e felicità” si legge sul sito ufficiale.

Sospesa a circa 3,5 metri da terra, la casa sull'albero numero 1 è caratterizzata da pareti in legno e un soffitto dotato di un lucernario rotondo che lascia entrare solo una bolla di luce.

Una doppia porta ad arco intagliata a mano si apre al passaggio del badge. La fragranza del cedro grezzo è istantanea. All'interno della piccola stanza si trova un semplice tavolo da con sedili color ruggine. Sono presenti anche della panchine di legno lungo le pareti in legno riciclato.

Due delle tre case sull'albero, accessibili a tutti i dipendenti, sono aperte al pubblico per riunioni e incontri di lavoro. La sala riunioni sul cedro accetta prenotazioni, come molti degli spazi per riunioni più tradizionali di Microsoft.

Un'ampia rete Wi-Fi esterna consente ai dipendenti di spostarsi liberamente da una parte all'altra; ogni panchina è resistente agli agenti atmosferici e ha una presa di corrente elettrica. È presente anche una caffetteria interna, con un ristorante incorporato in un container.

Sono state realizzate inoltre delle superfici tattili per aiutare le persone non vedenti o ipovedenti a spostarsi con facilità. Molti materiali sono locali o recuperati.

“La prima cosa quando entri nello spazio è che tutti sono veramente tranquilli. Smetti di parlare e sei solo presente” , ha detto Boulter, il progettista. “È affascinante. Le persone assorbono l'ambiente e cambiano la percezione del loro lavoro”.

Numerose ricerche hanno confermato connessioni tra l'esposizione agli spazi esterni e il benessere delle persone. La natura innesca nel nostro cervello una sorta di meccanismo di ricompensa, allontanando lo stress. Ciò significa livelli di cortisolo più bassi, battito cardiaco e pressione sanguigna più bassi e una migliore risposta immunitaria.

“ Vogliamo dare un tocco più umano al posto di lavoro. Affinché le persone siano più produttive e creino i migliori prodotti, vogliamo che abbiano l'opportunità di collaborare. Ogni dipendente può portare fuori il proprio dispositivo, organizzare una riunione, anche in una casa sull'albero, ed essere altrettanto produttivo” ha detto Boulter.

Francesca Mancuso